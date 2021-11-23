Большой Московский цирк провел большую открытую репетицию
© Фото предоставлено ГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского"Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского
© Фото предоставлено ГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского"
МОСКВА, 23 ноя - Пресс-служба ГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского". 18 ноября прошла ежегодная масштабная открытая репетиция в Большом Московском цирке. Гости мероприятия смогли узнать, как же проходят репетиции, а также как создаются спектакли, ведь это долгий и сложный процесс, состоящий из множества нюансов, которые являются неотъемлемыми звеньями всего шоу.
В программе можно было увидеть:
- 1Репетицию детей на лошадях (Ева, Эльза и Стефания Запашные)
- 2Репетицию с попугаями (Елена Бараненко)
- 3Репетицию со слонёнком Николь (Эдгард Запашный и Ярослава Демешко)
- 4Репетицию номера "Партерный полет" под руководством Карена Еганяна (Карен Еганян, Валерия Прусакова, Денис Кононов, Александр Морозов, Ольга Цицинова)
- 5Репетиция с хищниками (Эдгард и Аскольд Запашные)
© Фото предоставлено ГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского"Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского
© Фото предоставлено ГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского"
Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского
Изюминкой мероприятия стали сами зрители! Некоторые особо смелые гости смогли на себе примерить роль артиста цирка, попробовать прокатиться на коне и встать на скаку, поучаствовать в небольшом номере с попугаем, "полетать" и даже зайти в клетку с тиграми и львами!
Насыщенный день, восторженные возгласы и море позитивных эмоций ждали зрителей на открытой репетиции в Большом Московском цирке!
Ждите анонса следующих мероприятий на официальном сайте Большого Московского цирка www.greatcircus.ru
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.