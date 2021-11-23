https://ria.ru/20211123/tsirk-1760320393.html

Большой Московский цирк провел большую открытую репетицию

Большой Московский цирк провел большую открытую репетицию - РИА Новости, 23.11.2021

Большой Московский цирк провел большую открытую репетицию

18 ноября прошла ежегодная масштабная открытая репетиция в Большом Московском цирке. Гости мероприятия смогли узнать, как же проходят репетиции, а также как... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T12:45

2021-11-23T12:45

2021-11-23T12:45

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760317675_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3a7bbe12a3fa6be2918fc0513b4949ea.png

МОСКВА, 23 ноя - Пресс-служба ГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского". 18 ноября прошла ежегодная масштабная открытая репетиция в Большом Московском цирке. Гости мероприятия смогли узнать, как же проходят репетиции, а также как создаются спектакли, ведь это долгий и сложный процесс, состоящий из множества нюансов, которые являются неотъемлемыми звеньями всего шоу.В программе можно было увидеть:Изюминкой мероприятия стали сами зрители! Некоторые особо смелые гости смогли на себе примерить роль артиста цирка, попробовать прокатиться на коне и встать на скаку, поучаствовать в небольшом номере с попугаем, "полетать" и даже зайти в клетку с тиграми и львами!Насыщенный день, восторженные возгласы и море позитивных эмоций ждали зрителей на открытой репетиции в Большом Московском цирке!Ждите анонса следующих мероприятий на официальном сайте Большого Московского цирка www.greatcircus.ruПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы