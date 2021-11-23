Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211123/svetlichnaya-1760385416.html
Светлана Светличная попала в реанимацию
Светлана Светличная попала в реанимацию - РИА Новости, 23.11.2021
Светлана Светличная попала в реанимацию
Светлана Светличная попала в нейрохирургическую реанимацию. Об этом сообщила ее внучка Мария Ивашова. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:36
2021-11-23T17:36
шоубиз
знаменитости
светлана светличная
пусть говорят
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586413574_0:225:3076:1955_1920x0_80_0_0_1c70642a9967052bca7fc32974ba96c9.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Светлана Светличная попала в нейрохирургическую реанимацию. Об этом сообщила ее внучка Мария Ивашова.По словам девушки в эфире программы "Пусть говорят", актриса почувствовала себя неважно после новостей о своем исчезновении. Она с помощью консьержа вызвала себе скорую помощь и согласилась на госпитализацию.Позже друг актрисы Иван Николаев сообщил, что у звезды коронавирус."Исчезновение" Светличной произошло в октябре. Сообщалось, что она ушла из дома 20 октября и перестала выходить на связь. После этого "пропавшая" актриса появилась в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".
https://ria.ru/20211122/khlebnikova-1760165790.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586413574_340:0:3069:2047_1920x0_80_0_0_261df0a48d9668400ba8471cdbac00ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, светлана светличная, пусть говорят, шоу-бизнес
17:36 23.11.2021
 
Светлана Светличная попала в реанимацию

Внучка Светличной сообщила о госпитализации актрисы в нейрохирургическую реанимацию

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктриса Светлана Светличная
Актриса Светлана Светличная - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Светлана Светличная попала в нейрохирургическую реанимацию. Об этом сообщила ее внучка Мария Ивашова.
По словам девушки в эфире программы "Пусть говорят", актриса почувствовала себя неважно после новостей о своем исчезновении. Она с помощью консьержа вызвала себе скорую помощь и согласилась на госпитализацию.

"Ее положили в нейрохирургическую реанимацию, а там нет мобильных телефонов. Можно общаться только с лечащим врачом", – рассказала Мария.

Позже друг актрисы Иван Николаев сообщил, что у звезды коронавирус.

"Насколько я знаю, у нее ковид, и в ковидное отделение попасть невозможно. <…> После того, как ее пропажа случилась, насколько я знаю, она из больниц не вылезала", – сообщил Иван.

"Исчезновение" Светличной произошло в октябре. Сообщалось, что она ушла из дома 20 октября и перестала выходить на связь. После этого "пропавшая" актриса появилась в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".
Певица Марина Хлебникова - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 13:51
Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ
 
ШоубизЗнаменитостиСветлана СветличнаяПусть говорятШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Россиянам посоветовали самый полезный молочный продукт
03:22Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
03:15Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали самый полезный молочный продуктРубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мираАвтоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора