https://ria.ru/20211123/svetlichnaya-1760385416.html
Светлана Светличная попала в реанимацию
Светлана Светличная попала в реанимацию - РИА Новости, 23.11.2021
Светлана Светличная попала в реанимацию
Светлана Светличная попала в нейрохирургическую реанимацию. Об этом сообщила ее внучка Мария Ивашова. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:36
2021-11-23T17:36
2021-11-23T17:36
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Светлана Светличная попала в нейрохирургическую реанимацию. Об этом сообщила ее внучка Мария Ивашова.По словам девушки в эфире программы "Пусть говорят", актриса почувствовала себя неважно после новостей о своем исчезновении. Она с помощью консьержа вызвала себе скорую помощь и согласилась на госпитализацию.Позже друг актрисы Иван Николаев сообщил, что у звезды коронавирус."Исчезновение" Светличной произошло в октябре. Сообщалось, что она ушла из дома 20 октября и перестала выходить на связь. После этого "пропавшая" актриса появилась в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".
https://ria.ru/20211122/khlebnikova-1760165790.html
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знаменитости, светлана светличная, пусть говорят, шоу-бизнес
Светлана Светличная попала в реанимацию
Внучка Светличной сообщила о госпитализации актрисы в нейрохирургическую реанимацию