https://ria.ru/20211123/stroitelstvo-1760316444.html

Строительство канатной дороги между РФ и КНР через Амур выполнено на 12%

Строительство канатной дороги между РФ и КНР через Амур выполнено на 12% - РИА Новости, 23.11.2021

Строительство канатной дороги между РФ и КНР через Амур выполнено на 12%

Резидент территории опережающего развития "Приамурская", проектная компания "ЗЭД Девелопмент" (входит в группу "РЕГИОН"), на 12% выполнил строительство... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T12:36

2021-11-23T12:36

2021-11-23T12:36

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МОСКВА, 23 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Резидент территории опережающего развития "Приамурская", проектная компания "ЗЭД Девелопмент" (входит в группу "РЕГИОН"), на 12% выполнил строительство трансграничной канатно-подвесной дороги через реку Амур между Россией и КНР с пассажирским терминалом, пишет "Амурпресс".Завершить строительство объекта, который обеспечит круглогодичное комфортабельное пассажирское сообщение между городами Благовещенск и Хэйхэ, планируется в 2023 году.Канатная дорога между Благовещенском и Хэйхэ позволит туристам и бизнесменам России и Китая круглогодично, быстро и с комфортом выполнять трансграничные поездки. Скорость движения кабин вместимостью до 110 человек будет достигать 7 метров в секунду, при общей протяженности трассы 976 метров время в пути составит всего несколько минут. В год в обе стороны смогут передвигаться 2,5 миллиона человек.

https://ria.ru/20211104/kitay-1757688832.html

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экономика, китай, россия