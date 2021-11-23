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Трамп раскритиковал энергетическую политику Байдена
Трамп раскритиковал энергетическую политику Байдена - РИА Новости, 23.11.2021
Трамп раскритиковал энергетическую политику Байдена
Бывший президент США Дональд Трамп подверг критике политику действующей американской администрации в сфере энергетики, заявив, что страна при его преемнике Джо... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T18:08
2021-11-23T18:08
экономика
сша
brent
джо байден
опек
дональд трамп
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп подверг критике политику действующей американской администрации в сфере энергетики, заявив, что страна при его преемнике Джо Байдене "находится во власти ОПЕК", а цены на бензин на внутреннем рынке продолжают расти.Бывший глава государства выразил уверенность, что в текущих обстоятельствах лидер администрации демократов Байден "объявит об атаке" на стратегические запасы нефти, попытавшись тем самым искусственно сбить рекордно высокие цены на нее."Год назад мы были энергетически независимыми, а теперь находимся во власти ОПЕК, и бензин продается по 7 долларов в некоторых частях Калифорнии и растет по всей стране, а нефть берут из наших стратегических резервов. Это какой-то способ управлять страной?" - задался вопросом Трамп.Байден во вторник объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье. Также США заявили, что Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания параллельно с ними воспользуются национальными стратегическими запасами. Цены на нефть отреагировали при этом позитивной динамикой - Brent перешла к росту, а WTI замедлила снижение.
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экономика, сша, brent, джо байден, опек, дональд трамп, цены на нефть
18:08 23.11.2021
 
Трамп раскритиковал энергетическую политику Байдена

Трамп раскритиковал энергополитику Байдена, заявив, что США "находятся во власти ОПЕК"

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© AP Photo / Gerald Herbert
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ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп подверг критике политику действующей американской администрации в сфере энергетики, заявив, что страна при его преемнике Джо Байдене "находится во власти ОПЕК", а цены на бензин на внутреннем рынке продолжают расти.
"В течение десятилетий критически важные стратегические запасы нефти нашей страны были низкими или практически нулевыми, поскольку ни один президент не хотел платить за их пополнение. Я заполнил их три года назад до самого верха, когда цены не нефть были очень низкими. Эти резервы предназначены для использования в серьезных, чрезвычайных ситуациях, таких как война – и никаких иначе", - говорится в письменном заявлении Трампа, которое распространила его пресс-служба.
Бывший глава государства выразил уверенность, что в текущих обстоятельствах лидер администрации демократов Байден "объявит об атаке" на стратегические запасы нефти, попытавшись тем самым искусственно сбить рекордно высокие цены на нее.
"Год назад мы были энергетически независимыми, а теперь находимся во власти ОПЕК, и бензин продается по 7 долларов в некоторых частях Калифорнии и растет по всей стране, а нефть берут из наших стратегических резервов. Это какой-то способ управлять страной?" - задался вопросом Трамп.
Байден во вторник объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье. Также США заявили, что Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания параллельно с ними воспользуются национальными стратегическими запасами. Цены на нефть отреагировали при этом позитивной динамикой - Brent перешла к росту, а WTI замедлила снижение.
Добыча сланцевой нефти в США - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
16:39Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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ЭкономикаСШАBrentДжо БайденОПЕКДональд ТрампЦены на нефть
 
 
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