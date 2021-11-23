https://ria.ru/20211123/ssha-1760401067.html

Трамп раскритиковал энергетическую политику Байдена

Трамп раскритиковал энергетическую политику Байдена - РИА Новости, 23.11.2021

Трамп раскритиковал энергетическую политику Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп подверг критике политику действующей американской администрации в сфере энергетики, заявив, что страна при его преемнике Джо... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T18:08

2021-11-23T18:08

2021-11-23T18:08

экономика

сша

brent

джо байден

опек

дональд трамп

цены на нефть

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ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп подверг критике политику действующей американской администрации в сфере энергетики, заявив, что страна при его преемнике Джо Байдене "находится во власти ОПЕК", а цены на бензин на внутреннем рынке продолжают расти.Бывший глава государства выразил уверенность, что в текущих обстоятельствах лидер администрации демократов Байден "объявит об атаке" на стратегические запасы нефти, попытавшись тем самым искусственно сбить рекордно высокие цены на нее."Год назад мы были энергетически независимыми, а теперь находимся во власти ОПЕК, и бензин продается по 7 долларов в некоторых частях Калифорнии и растет по всей стране, а нефть берут из наших стратегических резервов. Это какой-то способ управлять страной?" - задался вопросом Трамп.Байден во вторник объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье. Также США заявили, что Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания параллельно с ними воспользуются национальными стратегическими запасами. Цены на нефть отреагировали при этом позитивной динамикой - Brent перешла к росту, а WTI замедлила снижение.

https://ria.ru/20211123/neft-1760374330.html

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экономика, сша, brent, джо байден, опек, дональд трамп, цены на нефть