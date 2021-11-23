Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211123/sotrudnichestvo-1760412146.html
АФК "Система" договорилась о сотрудничестве с Нижегородской областью
АФК "Система" договорилась о сотрудничестве с Нижегородской областью - РИА Новости, 23.11.2021
АФК "Система" договорилась о сотрудничестве с Нижегородской областью
ПАО АФК "Система" и правительство Нижегородской области заключили во вторник соглашение о сотрудничестве в реализации совместных инициатив и инвестиционных... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T19:10
2021-11-23T19:10
новости компаний - экономика
нижегородская область
владимир евтушенков
нижний новгород
афк "система"
глеб никитин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155110/77/1551107700_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_2f33640de581764edc1ff5917805a03d.jpg
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. ПАО АФК "Система" и правительство Нижегородской области заключили во вторник соглашение о сотрудничестве в реализации совместных инициатив и инвестиционных проектов в регионе, сообщает корпорация.Соглашение, подписанное председателем Совета директоров АФК "Система" Владимиром Евтушенковым и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, предусматривает взаимодействие в таких сферах, как медицинские услуги, информационные технологии, телекоммуникации, туризм, жилое и инфраструктурное строительство.Как отметил на церемонии подписания Евтушенков, АФК "Система" много лет принимает активное участие в развитии сферы высоких технологий в регионе, реализовала ряд благотворительных инициатив. В области работает входящая в Группу АФК "Система" компания МТС. Еще одна дочерняя компания - Sitronics Group - успешно развивает в Нижнем Новгороде инфраструктуру зарядки электротранспорта.
https://realty.ria.ru/20210915/razvitie-1750208000.html
нижегородская область
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155110/77/1551107700_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_75166b9da1813bbf7574182736feca2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости компаний - экономика, нижегородская область, владимир евтушенков, нижний новгород, афк "система", глеб никитин
19:10 23.11.2021
 

АФК "Система" договорилась о сотрудничестве с Нижегородской областью

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛоготип АФК "Система"
Логотип АФК Система - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. ПАО АФК "Система" и правительство Нижегородской области заключили во вторник соглашение о сотрудничестве в реализации совместных инициатив и инвестиционных проектов в регионе, сообщает корпорация.
Соглашение, подписанное председателем Совета директоров АФК "Система" Владимиром Евтушенковым и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, предусматривает взаимодействие в таких сферах, как медицинские услуги, информационные технологии, телекоммуникации, туризм, жилое и инфраструктурное строительство.
Как отметил на церемонии подписания Евтушенков, АФК "Система" много лет принимает активное участие в развитии сферы высоких технологий в регионе, реализовала ряд благотворительных инициатив. В области работает входящая в Группу АФК "Система" компания МТС. Еще одна дочерняя компания - Sitronics Group - успешно развивает в Нижнем Новгороде инфраструктуру зарядки электротранспорта.
"Мы будем рады расширить наше сотрудничество, предложив региону современные решения в области внедрения информационных систем управления безопасностью жизнеобеспечения различных объектов и искусственного интеллекта. Мы обсуждаем с правительством Нижегородской области и другие новые проекты - строительство гостиниц, жилой недвижимости и объектов инфраструктуры, а также запуск высокотехнологичных современных медицинских клиник", - приводятся в сообщении слова Евтушенкова.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 17:43
АФК "Система" и КБ "Стрелка" договорились о партнерстве
 
Новости компаний - ЭкономикаНижегородская областьВладимир ЕвтушенковНижний НовгородАФК "Система"Глеб Никитин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Россиянам посоветовали самый полезный молочный продукт
03:22Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
03:15Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали самый полезный молочный продуктРубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мираАвтоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора