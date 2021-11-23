АФК "Система" договорилась о сотрудничестве с Нижегородской областью
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. ПАО АФК "Система" и правительство Нижегородской области заключили во вторник соглашение о сотрудничестве в реализации совместных инициатив и инвестиционных проектов в регионе, сообщает корпорация.
Соглашение, подписанное председателем Совета директоров АФК "Система" Владимиром Евтушенковым и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, предусматривает взаимодействие в таких сферах, как медицинские услуги, информационные технологии, телекоммуникации, туризм, жилое и инфраструктурное строительство.
Как отметил на церемонии подписания Евтушенков, АФК "Система" много лет принимает активное участие в развитии сферы высоких технологий в регионе, реализовала ряд благотворительных инициатив. В области работает входящая в Группу АФК "Система" компания МТС. Еще одна дочерняя компания - Sitronics Group - успешно развивает в Нижнем Новгороде инфраструктуру зарядки электротранспорта.
"Мы будем рады расширить наше сотрудничество, предложив региону современные решения в области внедрения информационных систем управления безопасностью жизнеобеспечения различных объектов и искусственного интеллекта. Мы обсуждаем с правительством Нижегородской области и другие новые проекты - строительство гостиниц, жилой недвижимости и объектов инфраструктуры, а также запуск высокотехнологичных современных медицинских клиник", - приводятся в сообщении слова Евтушенкова.
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