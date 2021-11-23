https://ria.ru/20211123/sotrudnichestvo-1760412146.html

АФК "Система" договорилась о сотрудничестве с Нижегородской областью

АФК "Система" договорилась о сотрудничестве с Нижегородской областью - РИА Новости, 23.11.2021

АФК "Система" договорилась о сотрудничестве с Нижегородской областью

ПАО АФК "Система" и правительство Нижегородской области заключили во вторник соглашение о сотрудничестве в реализации совместных инициатив и инвестиционных... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T19:10

2021-11-23T19:10

2021-11-23T19:10

новости компаний - экономика

нижегородская область

владимир евтушенков

нижний новгород

афк "система"

глеб никитин

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. ПАО АФК "Система" и правительство Нижегородской области заключили во вторник соглашение о сотрудничестве в реализации совместных инициатив и инвестиционных проектов в регионе, сообщает корпорация.Соглашение, подписанное председателем Совета директоров АФК "Система" Владимиром Евтушенковым и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, предусматривает взаимодействие в таких сферах, как медицинские услуги, информационные технологии, телекоммуникации, туризм, жилое и инфраструктурное строительство.Как отметил на церемонии подписания Евтушенков, АФК "Система" много лет принимает активное участие в развитии сферы высоких технологий в регионе, реализовала ряд благотворительных инициатив. В области работает входящая в Группу АФК "Система" компания МТС. Еще одна дочерняя компания - Sitronics Group - успешно развивает в Нижнем Новгороде инфраструктуру зарядки электротранспорта.

https://realty.ria.ru/20210915/razvitie-1750208000.html

нижегородская область

нижний новгород

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новости компаний - экономика, нижегородская область, владимир евтушенков, нижний новгород, афк "система", глеб никитин