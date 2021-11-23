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Собянин поблагодарил врачей за достойную работу во время пандемии

Собянин поблагодарил врачей за достойную работу во время пандемии - РИА Новости, 23.11.2021

Собянин поблагодарил врачей за достойную работу во время пандемии

Московские врачи и медработники выдерживают нагрузку из-за ситуации с коронавирусом и работают достойно, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:29

2021-11-23T17:29

2021-11-23T19:13

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Московские врачи и медработники выдерживают нагрузку из-за ситуации с коронавирусом и работают достойно, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин."Конечно, большое отвлечение медицинского персонала и всех сил: поликлиник, скорой помощи, стационаров. Это непростая история, очень непростая. Но тем не менее, огромное спасибо всем врачам, медсестрам, всем, кто работает в системе здравоохранения, работникам скорой помощи, водителям, всей этой огромной системе, спасибо им огромное. Они выдерживают эту нагрузку и работают достойно", - сказал Собянин.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>>

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус в россии