https://ria.ru/20211123/siriya-1760359664.html

В Сирии обстреляли американскую базу

В Сирии обстреляли американскую базу - РИА Новости, 23.11.2021

В Сирии обстреляли американскую базу

Американская база в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии попала под ракетный обстрел, передает государственное агентство САНА со ссылкой на местные... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T15:42

2021-11-23T15:42

2021-11-23T16:54

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Американская база в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии попала под ракетный обстрел, передает государственное агентство САНА со ссылкой на местные источники.По их данным, по базе "Харраб аль-Джейр" выпустили пять ракет. В районе военного объекта кружат вертолеты. О погибших или пострадавших не сообщается.Накануне в одной из деревень этой же провинции местные жители закидали камнями американскую военную колонну, не позволив машинам проехать. На прошлой неделе аналогичный случай произошел около селения Тель-Захаб.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии — в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие сирийские месторождения нефти и газа. Власти страны неоднократно называли присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20211122/siriya-1760196206.html

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в мире, сша, сирия