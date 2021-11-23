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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211123/samoizolyatsiya-1760341825.html
Соблюдение режима самоизоляции в Югре обеспечат местные власти
Соблюдение режима самоизоляции в Югре обеспечат местные власти - РИА Новости, 23.11.2021
Соблюдение режима самоизоляции в Югре обеспечат местные власти
Соблюдение режима обязательной самоизоляции для непривитых жителей четырех муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа будут обеспечивать местные... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:22
2021-11-23T14:22
ханты-мансийский автономный округ
общество
нягань
югорск
здоровье - общество
коронавирусы
ханты-мансийский автономный округ
коронавирус covid-19
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Соблюдение режима обязательной самоизоляции для непривитых жителей четырех муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа будут обеспечивать местные власти и надзорные органы, сообщает оперативный штаб региона.Ранее власти Югры c 22 ноября по 5 декабря ввели обязательную самоизоляцию для жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района, за исключением тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19 или переболел (и у них есть QR-код либо иной документ, выданный врачом и подтверждающий это)."Соблюдение режима самоизоляции обеспечивают администрации муниципальных образований и представители надзорных органов. При этом в региональном оперативном штабе подчеркивают: все предприятия в указанных муниципальных образованиях функционируют, люди могут перемещаться к местам работы, для обращения за медицинской помощью, в аптечные организации, объекты розничной торговли, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, для прогулок в местах отдыха населения при соблюдении социальной дистанции не менее 1,5 метра", - говорится в сообщении.По данным оперштаба, в четырех муниципалитетах, где была введена самоизоляция, на протяжении нескольких недель фиксируются высокие параметры заболеваемости, превышающие среднеокружные показатели более чем в 1,5 раза. Помимо этого, усилилась бытовая передача инфекции: фиксируется рост доли заражений в семье до 21,9% от общей структуры заболеваемости по месту инфицирования, а доля детей в возрасте 1-6 лет среди всех заболевших коронавирусом возросла до 5,4%.Подчеркивается, что принятые меры направлены прежде всего на предотвращение распространения COVID-19 и сохранение здоровья и безопасность жителей Югры. Аналогичные меры были введены в июне в городах Югорске и Советском, благодаря чему удалось достичь положительной динамики и рост заболеваемости был остановлен.По последним данным, всего в Югре с начала пандемии зарегистрировано 88 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались 1,6 тысячи пациентов.С 8 ноября на территории автономного округа начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, объектов торговли и общественного питания, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц. До 20 декабря в регионе действует запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и посещение несовершеннолетними до 14 лет торговых центров без сопровождения родителей.
https://ria.ru/20211122/shkola-1760234060.html
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общество, нягань, югорск, здоровье - общество, коронавирусы, ханты-мансийский автономный округ, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:22 23.11.2021
 
Соблюдение режима самоизоляции в Югре обеспечат местные власти

Соблюдение режима самоизоляции в Югре обеспечат местные власти и надзорные органы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХанты-Мансийск
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Соблюдение режима обязательной самоизоляции для непривитых жителей четырех муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа будут обеспечивать местные власти и надзорные органы, сообщает оперативный штаб региона.
Ранее власти Югры c 22 ноября по 5 декабря ввели обязательную самоизоляцию для жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района, за исключением тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19 или переболел (и у них есть QR-код либо иной документ, выданный врачом и подтверждающий это).
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"Соблюдение режима самоизоляции обеспечивают администрации муниципальных образований и представители надзорных органов. При этом в региональном оперативном штабе подчеркивают: все предприятия в указанных муниципальных образованиях функционируют, люди могут перемещаться к местам работы, для обращения за медицинской помощью, в аптечные организации, объекты розничной торговли, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, для прогулок в местах отдыха населения при соблюдении социальной дистанции не менее 1,5 метра", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, в четырех муниципалитетах, где была введена самоизоляция, на протяжении нескольких недель фиксируются высокие параметры заболеваемости, превышающие среднеокружные показатели более чем в 1,5 раза. Помимо этого, усилилась бытовая передача инфекции: фиксируется рост доли заражений в семье до 21,9% от общей структуры заболеваемости по месту инфицирования, а доля детей в возрасте 1-6 лет среди всех заболевших коронавирусом возросла до 5,4%.
Подчеркивается, что принятые меры направлены прежде всего на предотвращение распространения COVID-19 и сохранение здоровья и безопасность жителей Югры. Аналогичные меры были введены в июне в городах Югорске и Советском, благодаря чему удалось достичь положительной динамики и рост заболеваемости был остановлен.
По последним данным, всего в Югре с начала пандемии зарегистрировано 88 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались 1,6 тысячи пациентов.
С 8 ноября на территории автономного округа начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, объектов торговли и общественного питания, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц. До 20 декабря в регионе действует запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и посещение несовершеннолетними до 14 лет торговых центров без сопровождения родителей.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоНяганьЮгорскЗдоровье - ОбществоКоронавирусыХанты-Мансийский автономный округКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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