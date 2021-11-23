https://ria.ru/20211123/rozhdestvenskiy_festival-1760178525.html

Рождество наступит 4 декабря: как пройдет фестиваль искусств в Сибири

Рождество наступит 4 декабря: как пройдет фестиваль искусств в Сибири - РИА Новости, 23.11.2021

Рождество наступит 4 декабря: как пройдет фестиваль искусств в Сибири

XIV Международный Рождественский фестиваль искусств пройдет с 4 по 18 декабря в Новосибирске и Новосибирской области. Зрителей ждет насыщенная гастрольная... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T08:00

2021-11-23T08:00

2021-11-23T08:00

культура

общество

грузия

испания

венгрия

япония

новосибирская область

сербия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760225196_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0679018f8f0a5af940cdab93a0520d8.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. XIV Международный Рождественский фестиваль искусств пройдет с 4 по 18 декабря в Новосибирске и Новосибирской области. Зрителей ждет насыщенная гастрольная программа с участием ведущих российских и зарубежных коллективов и исполнителей. За 15 дней состоится более 30 представлений. Кто откроет Рождественский фестиваль в этом году, и приедут ли зарубежные исполнители, рассказала директор Новосибирского академического молодежного театра "Глобус" Татьяна Людмилина.— Почему фестиваль "рождественский", а не "новогодний"? Пользуется ли он популярностью среди зрителей?— В основу фестиваля положена уникальная атмосфера Рождества, в которой способен происходить диалог культур. Именно это — основной принцип формирования фестивальной программы. Рождество устраняет преграды между представителями любых народов и стран. Мы не привязываемся к определенному временному периоду, мы все, организаторы, участники и гости международного форума, объединяемся под эгидой лучших традиций Рождества.Прошло уже более четверти века, а наш фестиваль по-прежнему популярен, он по-прежнему влияет на умы и сердца новосибирцев, которые всегда с нетерпением ждут этого праздника.— Мероприятие проходит раз в два года с 1995 года. Как он изменился за это время?— Идея фестиваля действительно уходит в прошлый век. Одна из основных причин его возникновения — отсутствие на тот момент насыщенной гастрольной жизни в столице Сибири. Хотелось создать в Новосибирске настоящий культурный праздник.Сегодня Международный Рождественский фестиваль искусств — бренд Новосибирска. Он проходит уже в 14 раз. Это, конечно, очень долгая историческая судьба культурного форума. И так долго он живет, потому что в программе мы стараемся представить все то лучшее и интересное, что есть на сегодня на театральной и музыкальной карте России и мира. Конечно, фестиваль с течением времени менялся. Например, в 2003 году фестиваль впервые вышел за пределы города, охватив Новосибирскую область. Менялись форматы off-программы: от лекций и мастер-классов до театральных лабораторий и воркшопов. Из особенностей этого года — к традиционному новосибирскому кейсу присоединились наши негосударственные театры.— Ежегодно в фестивале участвуют артисты из других стран. Кто приедет в этом году?— Среди зарубежных гостей, представляющих музыкальный блок фестиваля, — представители Венгрии, Сербии, Японии, Германии, Испании, Великобритании, Грузии. В Новосибирск приедут Московский Художественный театр имени А. П. Чехова, Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, Московский Художественный академический театр имени М. Горького, Московский Губернский театр, Московский театр "У Никитских ворот", негосударственный театр "Трикстер". И это далеко не все участники. Гастроли в нынешних условиях даже одного из этих коллективов сделают культурную жизнь любого города интересной и насыщенной. У нас они все выступят в течение двух недель.— Что ждет зрителей в этом году? Какие спектакли, музыкальные выступления?— Мы откроем фестиваль спектаклем "Месяц в деревне" Московского Художественного театра. Прекрасная, на мой взгляд, постановка с неожиданной сценографией и режиссерским решением для классического произведения. В программе большой концерт "Оперетта во всех лицах", где примут участие Новосибирский академический симфонический оркестр, солисты Будапештского театра оперетты и Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, выступление оркестра Горана Бреговича из Сербии, спектакль "Лес" МХАТА имени Горького в режиссуре Виктора Крамера и многое-многое другое.Также пройдут творческие встречи и мастер-классы режиссеров и художественных руководителей российских театров. На них может прийти любой желающий — это наша принципиальная позиция, они всегда бесплатны. Зарегистрироваться можно на сайте фестиваля.— Ждут ли гостей фестиваля новинки?— Кроме того, что в программе все спектакли и концерты никогда не повторяются, в этом году мы впервые проводим большой проект по "Пушкинской карте". Не только в городе, но и в районах Новосибирской области. Практически на все мероприятия фестиваля можно купить билет по "Пушкинской карте". Мы проведем специальные театральные и концертные мероприятия для ее держателей.— Как фестиваль проходит в условиях ковида? С какими трудностями столкнулись организаторы, найдены ли решения? Как стать зрителем фестиваля?— Мы находимся в очень серьезных ограничительных мерах. Залы будут заполнены на 50 процентов. Уже месяц идет работа по QR-кодам и она продолжится. Помимо этого, мы предлагаем несколько эксклюзивных услуг. Первая — возможность пройти экспресс-ПЦР-тест перед мероприятием по цене в 3-4 раза дешевле, чем в медицинских учреждениях: у нас есть лицензия и все необходимое для грамотного взятия анализа. Вторая — услуга covid-free-волонтера. Если вы запланировали поход с детьми, но у вас нет сертификата, мы предлагаем услугу сопровождения волонтером. Родителям и учителям без QR-кодов нельзя находиться в здании театра.— Какое участие принимает молодежный театр?— Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" является главным организатором фестиваля. Он полностью отвечает за программу, пребывание участников фестиваля в Новосибирске. Будут созданы все необходимые условия для приглашенных коллективов, чтобы они не испытывали профессионального дискомфорта и быстро адаптировались к другой сцене.Также мы оформляем залы, фойе и все площадки фестиваля. Делаем все для того, чтобы уже 4 декабря зрители попали в рождественскую атмосферу.

https://ria.ru/20211011/rozhdestvenskiy_festival-1753137117.html

https://sn.ria.ru/20211025/teatr-1756146819.html

грузия

испания

венгрия

япония

новосибирская область

сербия

германия

новосибирск

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, грузия, испания, венгрия, япония, новосибирская область, сербия, германия, новосибирск, великобритания, московский драматический театр имени а. с. пушкина, мхат имени м. горького, московский губернский театр, социальный навигатор, россия