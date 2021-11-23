https://ria.ru/20211123/razvitie-1760398661.html

В Тверской области разработали программу цифрового развития

В Тверской области разработали программу цифрового развития - РИА Новости, 23.11.2021

В Тверской области разработали программу цифрового развития

В Тверской области разработана государственная программа по цифровому развитию и информационным технологиям до 2027 года – ее цель создание инфраструктуры и... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:58

2021-11-23T17:58

2021-11-23T17:58

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ТВЕРЬ, 23 ноя – РИА Новости. В Тверской области разработана государственная программа по цифровому развитию и информационным технологиям до 2027 года – ее цель создание инфраструктуры и ресурсов для ускоренного развития отрасли информационных технологий и связи, сообщает пресс-служба регионального правительства.По его словам, ключевыми вопросами программы являются подготовка кадров, повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, работа учебных заведений, которые будут готовить специалистов.Среди направлений кадрового блока программы - создание ресурсного центра для повышения квалификации учителей информатики, госслужащих, руководителей предприятий, мероприятия по популяризации IT- специальностей, развитию цифровой грамотности населения, открытие кафедр и лабораторий на базе высших и средне-специальных учебных заведений и другие.Также программа предусматривает развитие детского IT-творчества. В Тверской области уже созданы и успешно функционируют детский технопарк "Кванториум", центр цифрового образования "IT-куб" "Яндекс.Лицей". Программой предусмотрено тиражирование этих площадок в муниципалитетах региона.В программу также включены мероприятия по раскрытию потенциала IT-предпринимателей, совершенствованию инфраструктуры, государственного управления на основе информационных технологий.Кроме того, в программу включены показатели по увеличению процента покрытия сотовой связью автомобильных дорог федерального значения и обеспечению сотовой связью стандарта LTE населённых пунктов, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211028/mery-1756707588.html

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