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Тверская область
https://ria.ru/20211123/razvitie-1760398661.html
В Тверской области разработали программу цифрового развития
В Тверской области разработали программу цифрового развития - РИА Новости, 23.11.2021
В Тверской области разработали программу цифрового развития
В Тверской области разработана государственная программа по цифровому развитию и информационным технологиям до 2027 года – ее цель создание инфраструктуры и... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:58
2021-11-23T17:58
тверская область
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тверская область
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ТВЕРЬ, 23 ноя – РИА Новости. В Тверской области разработана государственная программа по цифровому развитию и информационным технологиям до 2027 года – ее цель создание инфраструктуры и ресурсов для ускоренного развития отрасли информационных технологий и связи, сообщает пресс-служба регионального правительства.По его словам, ключевыми вопросами программы являются подготовка кадров, повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, работа учебных заведений, которые будут готовить специалистов.Среди направлений кадрового блока программы - создание ресурсного центра для повышения квалификации учителей информатики, госслужащих, руководителей предприятий, мероприятия по популяризации IT- специальностей, развитию цифровой грамотности населения, открытие кафедр и лабораторий на базе высших и средне-специальных учебных заведений и другие.Также программа предусматривает развитие детского IT-творчества. В Тверской области уже созданы и успешно функционируют детский технопарк "Кванториум", центр цифрового образования "IT-куб" "Яндекс.Лицей". Программой предусмотрено тиражирование этих площадок в муниципалитетах региона.В программу также включены мероприятия по раскрытию потенциала IT-предпринимателей, совершенствованию инфраструктуры, государственного управления на основе информационных технологий.Кроме того, в программу включены показатели по увеличению процента покрытия сотовой связью автомобильных дорог федерального значения и обеспечению сотовой связью стандарта LTE населённых пунктов, отметили в пресс-службе.
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общество, тверская область, кванториум, яндекс
17:58 23.11.2021
 

В Тверской области разработали программу цифрового развития

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТВЕРЬ, 23 ноя – РИА Новости. В Тверской области разработана государственная программа по цифровому развитию и информационным технологиям до 2027 года – ее цель создание инфраструктуры и ресурсов для ускоренного развития отрасли информационных технологий и связи, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Эта первая базовая программа цифровой трансформации и цифрового развития нашего региона. Туда войдут и действующие мероприятия, и совершенно новые, которые позволят выйти на более качественный уровень цифровизации. IT-компании, которые работают на территории Верхневолжья, тоже примут активное участие в реализации цифровой трансформации нашего региона", - сказал во вторник на заседании регионального правительства при рассмотрении новой программы губернатор региона Игорь Руденя.
По его словам, ключевыми вопросами программы являются подготовка кадров, повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, работа учебных заведений, которые будут готовить специалистов.
Среди направлений кадрового блока программы - создание ресурсного центра для повышения квалификации учителей информатики, госслужащих, руководителей предприятий, мероприятия по популяризации IT- специальностей, развитию цифровой грамотности населения, открытие кафедр и лабораторий на базе высших и средне-специальных учебных заведений и другие.
Также программа предусматривает развитие детского IT-творчества. В Тверской области уже созданы и успешно функционируют детский технопарк "Кванториум", центр цифрового образования "IT-куб" "Яндекс.Лицей". Программой предусмотрено тиражирование этих площадок в муниципалитетах региона.
В программу также включены мероприятия по раскрытию потенциала IT-предпринимателей, совершенствованию инфраструктуры, государственного управления на основе информационных технологий.
Кроме того, в программу включены показатели по увеличению процента покрытия сотовой связью автомобильных дорог федерального значения и обеспечению сотовой связью стандарта LTE населённых пунктов, отметили в пресс-службе.
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