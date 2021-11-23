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Религия
https://ria.ru/20211123/ravvin-1760348415.html
Красноярский раввин рассказал о завхозе синагоги, обвиненном в педофилии
Красноярский раввин рассказал о завхозе синагоги, обвиненном в педофилии - РИА Новости, 23.11.2021
Красноярский раввин рассказал о завхозе синагоги, обвиненном в педофилии
Красноярская еврейская община пребывает в ужасе от известия об инциденте с сотрудником синагоги, обвиняемом в развращении детей, он не имел отношения к детским... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:52
2021-11-23T14:52
религия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Красноярская еврейская община пребывает в ужасе от известия об инциденте с сотрудником синагоги, обвиняемом в развращении детей, он не имел отношения к детским программам общины и взаимодействовал только со взрослыми, заявил раввин "Красноярского еврейского религиозного объединения" Беньямин Вагнер.Ранее ГСУСК региона сообщило, что суд в Красноярске может отправить на принудительное лечение 58-летнего мужчину, обвиняемого в развращении детей. По версии следствия, 14 сентября мужчина, находясь возле домов по улице Гладкова, увидел незнакомых ему детей – двух мальчиков девяти лет и двух девочек восьми и девяти лет – и "совершил в отношении малолетних иные действия сексуального характера". В СК отметили, что в 1988 году он уже был осужден за развратные действия."Мы пребываем в ужасе от осознания того, что человек со столь пагубными наклонениями почти 10 лет работал в нашей синагоге. Данная личность поступила на работу в качестве завхоза синагоги в 48 лет, то есть будучи уже очень взрослым человеком, производившим впечатление добропорядочности и аккуратности. В круг его обязанностей входило обеспечение хозяйственных нужд, закупка моющих средств, организация мелкого ремонта помещений и так далее. Он никак не участвовал и не относился ни к образовательным программам для детей, ни к религиозной работе", - написал Вагнер на своей странице в Facebook.Он отметил, что завхоз на работе взаимодействовал только со взрослыми, а также проявил себя достаточно закрытым человеком.Раввин также подтвердил наличие судимости у мужчины. "Согласно еврейскому мировоззрению, мы должны судить о каждом человеке в положительном ключе, стремиться видеть только хорошее, доверять людям. &lt;...&gt; Мы верим, что человек может раскаяться в своем прошлом и кардинально поменять свое поведение. Но, к сожалению, в данном случае этого не произошло", - отметил раввин.После инцидента, добавил он, сотрудник был незамедлительно уволен. "Единственное, что сейчас по-настоящему важно – это полное раскрытие масштаба его преступлений и принятие соответствующих мер", - сообщил Вагнер."Поскольку суд признал его невменяемым, неспособным осознавать последствия своих действий, мы надеемся, что он будет изолирован от общества, и что с ним будут проведены все необходимые работы для его общественной реабилитации", - заключил глава общины.
https://ria.ru/20211123/pedofiliya-1760289256.html
https://ria.ru/20211110/tserkovnyy-1758346539.html
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красноярск, следственный комитет россии (ск рф), facebook
14:52 23.11.2021
 

Красноярский раввин рассказал о завхозе синагоги, обвиненном в педофилии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМашина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Красноярская еврейская община пребывает в ужасе от известия об инциденте с сотрудником синагоги, обвиняемом в развращении детей, он не имел отношения к детским программам общины и взаимодействовал только со взрослыми, заявил раввин "Красноярского еврейского религиозного объединения" Беньямин Вагнер.
Ранее ГСУСК региона сообщило, что суд в Красноярске может отправить на принудительное лечение 58-летнего мужчину, обвиняемого в развращении детей. По версии следствия, 14 сентября мужчина, находясь возле домов по улице Гладкова, увидел незнакомых ему детей – двух мальчиков девяти лет и двух девочек восьми и девяти лет – и "совершил в отношении малолетних иные действия сексуального характера". В СК отметили, что в 1988 году он уже был осужден за развратные действия.
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"Мы пребываем в ужасе от осознания того, что человек со столь пагубными наклонениями почти 10 лет работал в нашей синагоге. Данная личность поступила на работу в качестве завхоза синагоги в 48 лет, то есть будучи уже очень взрослым человеком, производившим впечатление добропорядочности и аккуратности. В круг его обязанностей входило обеспечение хозяйственных нужд, закупка моющих средств, организация мелкого ремонта помещений и так далее. Он никак не участвовал и не относился ни к образовательным программам для детей, ни к религиозной работе", - написал Вагнер на своей странице в Facebook.
Он отметил, что завхоз на работе взаимодействовал только со взрослыми, а также проявил себя достаточно закрытым человеком.
Раввин также подтвердил наличие судимости у мужчины. "Согласно еврейскому мировоззрению, мы должны судить о каждом человеке в положительном ключе, стремиться видеть только хорошее, доверять людям. <...> Мы верим, что человек может раскаяться в своем прошлом и кардинально поменять свое поведение. Но, к сожалению, в данном случае этого не произошло", - отметил раввин.
После инцидента, добавил он, сотрудник был незамедлительно уволен. "Единственное, что сейчас по-настоящему важно – это полное раскрытие масштаба его преступлений и принятие соответствующих мер", - сообщил Вагнер.
"Поскольку суд признал его невменяемым, неспособным осознавать последствия своих действий, мы надеемся, что он будет изолирован от общества, и что с ним будут проведены все необходимые работы для его общественной реабилитации", - заключил глава общины.
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