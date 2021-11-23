https://ria.ru/20211123/rasselenie-1760378542.html

Липецкая область получит более 2 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Липецкая область получит более 2 млрд рублей на расселение аварийного жилья - РИА Новости, 23.11.2021

Липецкая область получит более 2 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Липецкой области на получение сверхлимитной финансовой поддержки для реализации программы переселения граждан... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T16:51

2021-11-23T16:51

2021-11-23T16:51

липецкая область

липецкая область

фонд жкх

жилье

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Липецкой области на получение сверхлимитной финансовой поддержки для реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, Липецкая область для реализации этапа 2022-2023 годов программы переселения дополнительно получит 2,28 миллиарда рублей из средств Фонда ЖКХ, в порядке софинансирования регион добавит 488,87 миллиона рублей, которые предусмотрено направить на переселение 4 124 человек из 1 697 жилых помещений общей площадью 70,78 тысяч квадратных метров. на территории 18 районов. Средства будут выделены в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".Артамонов отметил, что для реализации этапов 2019-2022 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, региону из средств госкорпорации было предусмотрено выделение 1,37 миллиарда рублей, софинансирование со стороны области составило 528,56 миллиона рублей. Деньги были направлены на переселение 2 809 человек из 1 143 непригодных для проживания жилых помещений площадью 43,57 тысяч квадратных метров."Переселение липчан из аварийного жилья – в числе первоочередных задач областной власти. Мы и дальше будем работать с федеральным центром, чтобы переселение шло опережающими темпами", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20211122/ovoschi-1760123435.html

липецкая область

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липецкая область, фонд жкх, жилье, игорь артамонов