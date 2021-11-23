https://ria.ru/20211123/qr-kod-1760387506.html

Собянин рассказал об отработке системы QR-кодов с федеральными властями

Собянин рассказал об отработке системы QR-кодов с федеральными властями - РИА Новости, 23.11.2021

Собянин рассказал об отработке системы QR-кодов с федеральными властями

Московская система QR-кодов отрабатывается с федеральными ведомствами, чтобы при необходимости расширять сферу их применения, сообщил в интервью РИА Новости мэр РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:19

2021-11-23T17:19

2021-11-23T19:14

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Московская система QR-кодов отрабатывается с федеральными ведомствами, чтобы при необходимости расширять сферу их применения, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин."Если мы первые QR-коды вводили в основном на базе собственных информационных сетей московских, то сегодня мы работаем с федеральными коллегами для того, чтобы отработать информационную систему министерства здравоохранения, министерства цифры, единый государственный портал, сложный механизм, он должен иметь высокую степень отработки, чтобы при необходимости расширять сферу применения QR-кодов", - сказал Собянин.По его словам, сейчас в Москве QR-коды действуют в сфере культуры - в музеях, театрах. "Для чего это сделано? Для того, чтобы привлечь внимание людей к тому, что все-таки необходимо иметь QR-код, это значит - надо вакцинироваться, ревакцинироваться, или, по крайней мере, если вы переболели, – заключение медицинской организации. И одновременно для нас важно отработать информационную систему", - добавил мэр.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>>

https://ria.ru/20210906/kod-1748883797.html

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Собянин об отработке системы QR-кодов с федеральными ведомствами Московская система QR-кодов отрабатывается с федеральными ведомствами, чтобы при необходимости расширять сферу их применения, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. 2021-11-23T17:19 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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