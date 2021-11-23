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В Ульяновске допустили введение QR-кодов на транспорте

В Ульяновске допустили введение QR-кодов на транспорте - РИА Новости, 23.11.2021

В Ульяновске допустили введение QR-кодов на транспорте

Запрет на проезд без QR-кодов в городском общественном транспорте может быть введен в Ульяновске в случае ухудшения ситуации по заболеваемости коронавирусом,... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T11:05

2021-11-23T11:05

2021-11-23T11:05

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САМАРА, 23 ноя - РИА Новости. Запрет на проезд без QR-кодов в городском общественном транспорте может быть введен в Ульяновске в случае ухудшения ситуации по заболеваемости коронавирусом, сообщил во вторник глава города Дмитрий Вавилин."Вы видите, что сегодня происходит в Татарстане, где к перевозке допускаются люди, прошедшие вакцинацию, либо имеющие медотвод, либо переболевшие за последние полгода. Это приводит к очень большим затруднениям… Очереди скапливаются… Такого не хотелось бы пожелать нашим гражданам. Но если ситуация будет ухудшаться, то к таким мерам, я не исключаю, мы вынуждены будем прибегнуть", - сказал Вавилин на заседании штаба по развитию города.В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков.

ульяновск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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