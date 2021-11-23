https://ria.ru/20211123/proisshestvie-1760322245.html

На Кубани мужчина воткнул нож в лицо супруге

На Кубани мужчина воткнул нож в лицо супруге - РИА Новости, 23.11.2021

На Кубани мужчина воткнул нож в лицо супруге

Жительница кубанского Апшеронска, муж которой во время ссоры воткнул ей нож в лицо, перенесла операцию и чувствует себя удовлетворительно, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T12:49

2021-11-23T12:49

2021-11-23T13:41

происшествия

апшеронск

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 23 ноя – РИА Новости. Жительница кубанского Апшеронска, муж которой во время ссоры воткнул ей нож в лицо, перенесла операцию и чувствует себя удовлетворительно, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.В кубанских пабликах появилось видео женщины, находившейся в приемном покое больницы с торчащим у носа огромным кухонным ножом. После этот региональное СУСК сообщило, что по данным следствия, вечером 19 ноября супруги в Апшеронске распивали спиртное дома. Между ними произошла ссора, мужчина ударил жену ножом около носа. Женщина смогла выбежать на улицу и позвать на помощь. Местные жители вызвали медиков и правоохранителей. Пострадавшая была доставлена в больницу."Пострадавшая К. поступила в 22.30 19.11.2021 после бытовой ссоры с мужем, проведена операция, удален нож с длиной лезвия 25 см. В настоящее время пациентка чувствует себя удовлетворительно, в последующем предстоит ряд плановых реконструктивных операций", - рассказали в пресс-службе минздрава.Операция длилась час.В отношении супруга пострадавшей, 64-летнего мужчины возбуждено дело о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ), он арестован.

https://ria.ru/20211104/perm-1757695012.html

апшеронск

краснодарский край

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происшествия, апшеронск, краснодарский край, россия