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В Костромской области четыре человека погибли при пожаре в деревянном доме

В Костромской области четыре человека погибли при пожаре в деревянном доме - РИА Новости, 23.11.2021

В Костромской области четыре человека погибли при пожаре в деревянном доме

Следователи выясняют причину пожара в двухэтажном деревянном доме в Костромской области, где, по предварительным данным, погибли четыре человека, сообщает СУСК... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T12:25

2021-11-23T12:25

2021-11-23T12:25

происшествия

чухлома

костромская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Следователи выясняют причину пожара в двухэтажном деревянном доме в Костромской области, где, по предварительным данным, погибли четыре человека, сообщает СУСК России по региону.Пожар произошел поздним вечером накануне в городе Чухломе. Загорелся двухэтажный деревянный дом."По предварительным данным, погибли четыре человека, проживавшие в двух квартирах дома. На месте пожара ведутся работы по разбору завалов и поиску тел погибших. В настоящее время на месте происшествия следователем следственного управления СК России по Костромской области проводится осмотр, устанавливаются причины пожара", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Чухлому выехали криминалисты следственного управления области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20211117/proisshestvie-1759397533.html

чухлома

костромская область

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происшествия, чухлома, костромская область, следственный комитет россии (ск рф)