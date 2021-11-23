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В Костромской области четыре человека погибли при пожаре в деревянном доме
В Костромской области четыре человека погибли при пожаре в деревянном доме - РИА Новости, 23.11.2021
В Костромской области четыре человека погибли при пожаре в деревянном доме
Следователи выясняют причину пожара в двухэтажном деревянном доме в Костромской области, где, по предварительным данным, погибли четыре человека, сообщает СУСК... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T12:25
2021-11-23T12:25
2021-11-23T12:25
происшествия
чухлома
костромская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Следователи выясняют причину пожара в двухэтажном деревянном доме в Костромской области, где, по предварительным данным, погибли четыре человека, сообщает СУСК России по региону.Пожар произошел поздним вечером накануне в городе Чухломе. Загорелся двухэтажный деревянный дом."По предварительным данным, погибли четыре человека, проживавшие в двух квартирах дома. На месте пожара ведутся работы по разбору завалов и поиску тел погибших. В настоящее время на месте происшествия следователем следственного управления СК России по Костромской области проводится осмотр, устанавливаются причины пожара", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Чухлому выехали криминалисты следственного управления области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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происшествия, чухлома, костромская область, следственный комитет россии (ск рф)
В Костромской области четыре человека погибли при пожаре в деревянном доме
Четыре человека погибли при пожаре в деревянном доме в Чухломе в Костромской области