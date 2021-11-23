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В Петербурге загорелся дореволюционный дом

В Петербурге загорелся дореволюционный дом - РИА Новости, 23.11.2021

В Петербурге загорелся дореволюционный дом

Спасатели тушат пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров в Санкт-Петербурге, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T06:06

2021-11-23T06:06

2021-11-23T11:13

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Спасатели тушат пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров в Санкт-Петербурге, сообщил региональный главк МЧС.Сообщение о пожаре на улице Розенштейна, дом 39, корпус 2 в Адмиралтейском районе поступило в 02.54.Подчеркивается, что сведений о пострадавших не поступало. К ликвидации пожара привлекались 83 человека и 20 единиц техники.Позже появилось сообщение МЧС о локализации пожара."Организована проверка по факту пожара в доме 39, корпус 2 на улице Розенштейна. Надзорное ведомство оценит полноту мер, принятых уполномоченными органами по консервации объекта и ограничению доступа к нежилому зданию посторонних лиц", - говорится в сообщении прокуратуры Адмиралтейского района.Согласно информации из открытых источников, по данному адресу расположен построенный в 1902-1904 годах доходный дом архитектора Мариана Лялевича.

санкт-петербург

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Работы на месте пожара в дореволюционном доме в Петербурге. Видео МЧС В Петербурге сгорел дореволюционный дом архитектора Лялевича, в котором шел ремонт. Пожар локализован на площади 1,5 тыс “квадратов”. 2021-11-23T06:06 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)