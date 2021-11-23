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В Петербурге загорелся дореволюционный дом
В Петербурге загорелся дореволюционный дом - РИА Новости, 23.11.2021
В Петербурге загорелся дореволюционный дом
Спасатели тушат пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров в Санкт-Петербурге, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T06:06
2021-11-23T06:06
2021-11-23T11:13
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Спасатели тушат пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров в Санкт-Петербурге, сообщил региональный главк МЧС.Сообщение о пожаре на улице Розенштейна, дом 39, корпус 2 в Адмиралтейском районе поступило в 02.54.Подчеркивается, что сведений о пострадавших не поступало. К ликвидации пожара привлекались 83 человека и 20 единиц техники.Позже появилось сообщение МЧС о локализации пожара."Организована проверка по факту пожара в доме 39, корпус 2 на улице Розенштейна. Надзорное ведомство оценит полноту мер, принятых уполномоченными органами по консервации объекта и ограничению доступа к нежилому зданию посторонних лиц", - говорится в сообщении прокуратуры Адмиралтейского района.Согласно информации из открытых источников, по данному адресу расположен построенный в 1902-1904 годах доходный дом архитектора Мариана Лялевича.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Работы на месте пожара в дореволюционном доме в Петербурге. Видео МЧС
В Петербурге сгорел дореволюционный дом архитектора Лялевича, в котором шел ремонт. Пожар локализован на площади 1,5 тыс “квадратов”.
2021-11-23T06:06
true
PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
06:06 23.11.2021 (обновлено: 11:13 23.11.2021)
В Петербурге загорелся дореволюционный дом
В Санкт-Петербурге спасатели тушат пожар в дореволюционном доме на 1,5 тысячи "квадратов"
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Спасатели тушат пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров в Санкт-Петербурге
, сообщил региональный главк МЧС
.
Сообщение о пожаре на улице Розенштейна, дом 39, корпус 2 в Адмиралтейском районе поступило в 02.54.
"В капитально ремонтируемом здании происходит горение перекрытий на третьем, четвертом, пятом этажах на площади 1500 квадратных метров. В 03.58 ранг пожара повышен до №2", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что сведений о пострадавших не поступало. К ликвидации пожара привлекались 83 человека и 20 единиц техники.
Позже появилось сообщение МЧС о локализации пожара.
"В 5.50 локализация. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.
"Организована проверка по факту пожара в доме 39, корпус 2 на улице Розенштейна. Надзорное ведомство оценит полноту мер, принятых уполномоченными органами по консервации объекта и ограничению доступа к нежилому зданию посторонних лиц", - говорится в сообщении прокуратуры Адмиралтейского района.
Согласно информации из открытых источников, по данному адресу расположен построенный в 1902-1904 годах доходный дом архитектора Мариана Лялевича.