https://ria.ru/20211123/popova-1760383206.html
Попова заявила о низком снижении заболеваемости COVID-19 среди пожилых
Попова заявила о низком снижении заболеваемости COVID-19 среди пожилых - РИА Новости, 23.11.2021
Попова заявила о низком снижении заболеваемости COVID-19 среди пожилых
По итогам прошедших двух недель наблюдается снижение по заболеваемости коронавирусом в РФ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:05
2021-11-23T17:05
2021-11-23T17:21
распространение коронавируса
общество
анна попова
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. По итогам прошедших двух недель наблюдается снижение по заболеваемости коронавирусом в РФ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."По итогам прошедших двух недель мы наблюдаем снижение (заболеваемости коронавирусом). Предыдущая неделя показала снижение более чем на 6%, а показатель заболеваемости составил 175,5 на 100 тысяч населения. Это пока достаточно высокая цифра, это высокий уровень", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."Наименьшие темпы снижения заболеваемости мы наблюдаем в возрастной группе 65 лет и старше. Здесь ситуация практически не меняется. И совершенно очевидно, что от уровня охвата иммунизации лиц этой возрастной категории наших граждан, наших старших будет зависеть, как будет меняться эта тенденция", - добавила глава Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20211123/normativ-1760383098.html
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общество, анна попова
17:05 23.11.2021 (обновлено: 17:21 23.11.2021)
Попова заявила о низком снижении заболеваемости COVID-19 среди пожилых
Попова: наименьшие темпы снижения заболеваемости COVID-19 — среди россиян старше 60 лет