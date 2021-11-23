https://ria.ru/20211123/popova-1760383206.html

Попова заявила о низком снижении заболеваемости COVID-19 среди пожилых

Попова заявила о низком снижении заболеваемости COVID-19 среди пожилых - РИА Новости, 23.11.2021

Попова заявила о низком снижении заболеваемости COVID-19 среди пожилых

По итогам прошедших двух недель наблюдается снижение по заболеваемости коронавирусом в РФ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:05

2021-11-23T17:05

2021-11-23T17:21

распространение коронавируса

общество

анна попова

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. По итогам прошедших двух недель наблюдается снижение по заболеваемости коронавирусом в РФ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."По итогам прошедших двух недель мы наблюдаем снижение (заболеваемости коронавирусом). Предыдущая неделя показала снижение более чем на 6%, а показатель заболеваемости составил 175,5 на 100 тысяч населения. Это пока достаточно высокая цифра, это высокий уровень", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."Наименьшие темпы снижения заболеваемости мы наблюдаем в возрастной группе 65 лет и старше. Здесь ситуация практически не меняется. И совершенно очевидно, что от уровня охвата иммунизации лиц этой возрастной категории наших граждан, наших старших будет зависеть, как будет меняться эта тенденция", - добавила глава Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20211123/normativ-1760383098.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, анна попова