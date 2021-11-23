https://ria.ru/20211123/pogoda-1760275810.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 23.11.2021

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачная с прояснениями погода ожидает москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T08:05

2021-11-23T08:05

2021-11-23T08:05

общество

московская область (подмосковье)

москва

центр "фобос"

михаил леус

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода ожидает москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Погоду сегодня будет формировать гребень антициклона, облачная с прояснениями погода, без существенных осадков - от минус 1 до минус 3 градусов в центре столицы и от 0 до минус 5 градусов - в Подмосковье. Ветер западный, от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление близко к норме - 748 миллиметров ртутного столба будут показывать барометры, и их показатели мало изменятся", - рассказал Леус.

https://ria.ru/20211122/kholod-1760100149.html

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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общество, московская область (подмосковье), москва, центр "фобос", михаил леус