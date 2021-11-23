Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20211123/pamyatnik-1760318855.html
В Ленобласти открыли памятник в честь 80-летние Дороги жизни
В Ленобласти открыли памятник в честь 80-летние Дороги жизни - РИА Новости, 23.11.2021
В Ленобласти открыли памятник в честь 80-летние Дороги жизни
Восьмидесятилетие создания Дороги жизни, которая в годы Великой Отечественной войны стала единственной транспортной магистралью через Ладожское озеро,... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T12:47
2021-11-23T12:47
ленинградская область
ленинградская область
великая отечественная война (1941-1945)
александр дрозденко
блокада ленинграда (1941-1944)
ладожское озеро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760320183_0:38:738:453_1920x0_80_0_0_52524bc3ab7296d1418e88f4038799ff.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Восьмидесятилетие создания Дороги жизни, которая в годы Великой Отечественной войны стала единственной транспортной магистралью через Ладожское озеро, связывавшую с остальным миром блокадный город, в Ленинградской области отметили открытием нового памятника у музея "Прорыва блокады Ленинграда" – перед входом в здание была установлена легендарная "Полуторка" ГАЗ-АА. Торжественную церемонию провел губернатор региона Александр Дрозденко.Связующее звеноВ сумерках 22 ноября 1941 года на затянутое льдом Ладожское озеро сошли 60 автомашин с санями на прицепах. Первая автоколонна ленинградских автомобилистов шла в Кобону за хлебом для осаждённого Ленинграда.Автодорога получила название Ледовой дороги жизни, но официально это было продолжение построенной военно-автомобильной дороги № 101 (№ 102), ныне известная как Дорога жизни. Автомобили, которые спасали город, были ГАЗ-АА, прозванные за свою грузоподъемность 1,5 тонны — "Полуторки". Несмотря на свой небольшой вес и вместительность, за самую страшную блокадную зиму 1941–1942 годов работавшие на Дороге жизни водители доставили в Ленинград 361 тысячу тонн грузов и вывезли полмиллиона людей — в основном женщин и детей.Установленный около музея "Прорыв" автомобиль ГАЗ - АА был собран на автомобильном заводе в городе Горький (ГАЗ) 26 июля 1941 года, работал на Дороге жизни, вёз хлеб в блокадный Ленинград, "погиб" на 19 километре ледовой трассы 29 ноября 1941 года в районе острова Большие Зеленцы. В октябре 2020 года грузовик подняли со дна Ладожского озера. Кузов и кабина автомобиля не сохранилась, в отличии от рамы, двигателя, коробки передач, колес и ключа в замке зажигания – все это осталось на месте. "Полуторку" реставрировали целый год, полностью разобрали и заново собрали, по чертежам восстановили кузов из дерева и кабину из стеклопластика. Из бокса завода "Ладога", где проводились работы, "Полуторка" на свое почетное место - к стенам музея "Прорыва блокады Ленинграда" города Кировск - приехала на эвакуаторе."Дорогу по Ладожскому озеру назвали "Дорогой жизни" сами ленинградцы. Именно она спасла многие жизни. А на этих "Полуторках" людей вывозили в холод, в стужу, в любую погоду", - сказал губернатор, напомнив, что за последние пять лет были открыты несколько музеев, посвящённых Великой Отечественной войне, и "Дороге жизни".Память о войне и о подвигеПо словам главы региона, Ленобласть полностью восстановила после пожара музей Дороги жизни в Кобоне, открыла музей 43 героев, героев-летчиков, которые защищали Ладогу и Балтийское небо. Также была проведена полная реконструкция музея Дороги жизни в Осиновце.Председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов, который в годы блокады Ленинграда был ребенком, но помнит все тяготы войны, поблагодарил за сохранение памяти о войне.Ветераны войны, жители блокадного Ленинграда, которые присутствовали на открытии памятника, поблагодарили региональные и федеральные власти, что эта страница в истории страны не забывается."В этот день – 22 ноября – мы говорим о первой Дороге жизни, а ведь в городе на 1 ноября 1941 года было всего 800 кг муки и это на миллионный город. Спасибо тем, кто смог обеспечить город продовольствием", — заметила ветеран, руководитель общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова.
https://ria.ru/20211118/muzey-1759681419.html
https://ria.ru/20211121/vyplaty-1760081874.html
https://ria.ru/20211122/magistral-1759788352.html
ленинградская область
ладожское озеро
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760320183_57:0:713:492_1920x0_80_0_0_c4734472bd517697670d8aa95788afb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ленинградская область, великая отечественная война (1941-1945), александр дрозденко, блокада ленинграда (1941-1944), ладожское озеро
12:47 23.11.2021
 

В Ленобласти открыли памятник в честь 80-летние Дороги жизни

© Фото : Правительство Ленинградской областиВ Ленобласти открыли памятник в честь 80-летия "Дороги жизни"
В Ленобласти открыли памятник в честь 80-летия Дороги жизни - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : Правительство Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Восьмидесятилетие создания Дороги жизни, которая в годы Великой Отечественной войны стала единственной транспортной магистралью через Ладожское озеро, связывавшую с остальным миром блокадный город, в Ленинградской области отметили открытием нового памятника у музея "Прорыва блокады Ленинграда" – перед входом в здание была установлена легендарная "Полуторка" ГАЗ-АА. Торжественную церемонию провел губернатор региона Александр Дрозденко.

Связующее звено

В сумерках 22 ноября 1941 года на затянутое льдом Ладожское озеро сошли 60 автомашин с санями на прицепах. Первая автоколонна ленинградских автомобилистов шла в Кобону за хлебом для осаждённого Ленинграда.
Автодорога получила название Ледовой дороги жизни, но официально это было продолжение построенной военно-автомобильной дороги № 101 (№ 102), ныне известная как Дорога жизни. Автомобили, которые спасали город, были ГАЗ-АА, прозванные за свою грузоподъемность 1,5 тонны — "Полуторки". Несмотря на свой небольшой вес и вместительность, за самую страшную блокадную зиму 1941–1942 годов работавшие на Дороге жизни водители доставили в Ленинград 361 тысячу тонн грузов и вывезли полмиллиона людей — в основном женщин и детей.
Дорога жизни, ведущая в Ленинград - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 17:34Ленинградская область
Власти Ленобласти обновляют Народный музей Дороги жизни
Установленный около музея "Прорыв" автомобиль ГАЗ - АА был собран на автомобильном заводе в городе Горький (ГАЗ) 26 июля 1941 года, работал на Дороге жизни, вёз хлеб в блокадный Ленинград, "погиб" на 19 километре ледовой трассы 29 ноября 1941 года в районе острова Большие Зеленцы. В октябре 2020 года грузовик подняли со дна Ладожского озера. Кузов и кабина автомобиля не сохранилась, в отличии от рамы, двигателя, коробки передач, колес и ключа в замке зажигания – все это осталось на месте. "Полуторку" реставрировали целый год, полностью разобрали и заново собрали, по чертежам восстановили кузов из дерева и кабину из стеклопластика. Из бокса завода "Ладога", где проводились работы, "Полуторка" на свое почетное место - к стенам музея "Прорыва блокады Ленинграда" города Кировск - приехала на эвакуаторе.
"Дорогу по Ладожскому озеру назвали "Дорогой жизни" сами ленинградцы. Именно она спасла многие жизни. А на этих "Полуторках" людей вывозили в холод, в стужу, в любую погоду", - сказал губернатор, напомнив, что за последние пять лет были открыты несколько музеев, посвящённых Великой Отечественной войне, и "Дороге жизни".

Память о войне и о подвиге

Собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
21 ноября, 20:55
В Петербурге ветераны и блокадники получили выплаты к 80-летию Дороги жизни
По словам главы региона, Ленобласть полностью восстановила после пожара музей Дороги жизни в Кобоне, открыла музей 43 героев, героев-летчиков, которые защищали Ладогу и Балтийское небо. Также была проведена полная реконструкция музея Дороги жизни в Осиновце.
"В праздник 9 мая 2022 года мы откроем ещё один, новый музей, посвященный блокаде, в деревне Коккорево, в сохранившемся деревянном доме, где находился путевой пункт для водителей Дороги жизни. Мы назовем его "Лица Дороги жизни". Это те люди — водители, регулировщицы, зенитчики, врачи и многие другие, благодаря которым работала Дорога жизни и спасала ленинградцев", — сказал Дрозденко.
Председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов, который в годы блокады Ленинграда был ребенком, но помнит все тяготы войны, поблагодарил за сохранение памяти о войне.

"Благодаря Дороге жизни, благодаря тому, что каждые сутки, бесперебойно, по ней бегали машины, памятник которым мы открыли — этот памятник не только машинам, это памятник людям. Их память свидетельствует о том, что мы выстояли в Ленинграде. Ведь каждая машина, приходящая в Ленинграда, вселяла в ленинградцев уверенность, что город не один, что с ним огромная страна, которая делает все для того чтобы Ленинград сумел выдержать блокаду и победить, и Ленинград побелил", — сказал Трусов, пожелав молодому поколению помнить о том, что выбирая свою дорогу не прерывала связь с Родиной.

Ветераны войны, жители блокадного Ленинграда, которые присутствовали на открытии памятника, поблагодарили региональные и федеральные власти, что эта страница в истории страны не забывается.
"В этот день – 22 ноября – мы говорим о первой Дороге жизни, а ведь в городе на 1 ноября 1941 года было всего 800 кг муки и это на миллионный город. Спасибо тем, кто смог обеспечить город продовольствием", — заметила ветеран, руководитель общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова.
Катера доставляют продукты по Ладожскому озеру в блокадный Ленинград - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 00:44
"Дорога жизни" через Ладожское озеро в ходе Великой Отечественной войны
 
Ленинградская областьЛенинградская областьВеликая Отечественная война (1941-1945)Александр ДрозденкоБлокада Ленинграда (1941-1944)Ладожское озеро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Россиянам посоветовали самый полезный молочный продукт
03:22Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
03:15Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали самый полезный молочный продуктРубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мираАвтоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора