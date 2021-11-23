https://ria.ru/20211123/pamyatnik-1760318855.html
В Ленобласти открыли памятник в честь 80-летние Дороги жизни
В Ленобласти открыли памятник в честь 80-летние Дороги жизни - РИА Новости, 23.11.2021
В Ленобласти открыли памятник в честь 80-летние Дороги жизни
Восьмидесятилетие создания Дороги жизни, которая в годы Великой Отечественной войны стала единственной транспортной магистралью через Ладожское озеро,... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T12:47
2021-11-23T12:47
2021-11-23T12:47
ленинградская область
ленинградская область
великая отечественная война (1941-1945)
александр дрозденко
блокада ленинграда (1941-1944)
ладожское озеро
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Восьмидесятилетие создания Дороги жизни, которая в годы Великой Отечественной войны стала единственной транспортной магистралью через Ладожское озеро, связывавшую с остальным миром блокадный город, в Ленинградской области отметили открытием нового памятника у музея "Прорыва блокады Ленинграда" – перед входом в здание была установлена легендарная "Полуторка" ГАЗ-АА. Торжественную церемонию провел губернатор региона Александр Дрозденко.Связующее звеноВ сумерках 22 ноября 1941 года на затянутое льдом Ладожское озеро сошли 60 автомашин с санями на прицепах. Первая автоколонна ленинградских автомобилистов шла в Кобону за хлебом для осаждённого Ленинграда.Автодорога получила название Ледовой дороги жизни, но официально это было продолжение построенной военно-автомобильной дороги № 101 (№ 102), ныне известная как Дорога жизни. Автомобили, которые спасали город, были ГАЗ-АА, прозванные за свою грузоподъемность 1,5 тонны — "Полуторки". Несмотря на свой небольшой вес и вместительность, за самую страшную блокадную зиму 1941–1942 годов работавшие на Дороге жизни водители доставили в Ленинград 361 тысячу тонн грузов и вывезли полмиллиона людей — в основном женщин и детей.Установленный около музея "Прорыв" автомобиль ГАЗ - АА был собран на автомобильном заводе в городе Горький (ГАЗ) 26 июля 1941 года, работал на Дороге жизни, вёз хлеб в блокадный Ленинград, "погиб" на 19 километре ледовой трассы 29 ноября 1941 года в районе острова Большие Зеленцы. В октябре 2020 года грузовик подняли со дна Ладожского озера. Кузов и кабина автомобиля не сохранилась, в отличии от рамы, двигателя, коробки передач, колес и ключа в замке зажигания – все это осталось на месте. "Полуторку" реставрировали целый год, полностью разобрали и заново собрали, по чертежам восстановили кузов из дерева и кабину из стеклопластика. Из бокса завода "Ладога", где проводились работы, "Полуторка" на свое почетное место - к стенам музея "Прорыва блокады Ленинграда" города Кировск - приехала на эвакуаторе."Дорогу по Ладожскому озеру назвали "Дорогой жизни" сами ленинградцы. Именно она спасла многие жизни. А на этих "Полуторках" людей вывозили в холод, в стужу, в любую погоду", - сказал губернатор, напомнив, что за последние пять лет были открыты несколько музеев, посвящённых Великой Отечественной войне, и "Дороге жизни".Память о войне и о подвигеПо словам главы региона, Ленобласть полностью восстановила после пожара музей Дороги жизни в Кобоне, открыла музей 43 героев, героев-летчиков, которые защищали Ладогу и Балтийское небо. Также была проведена полная реконструкция музея Дороги жизни в Осиновце.Председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов, который в годы блокады Ленинграда был ребенком, но помнит все тяготы войны, поблагодарил за сохранение памяти о войне.Ветераны войны, жители блокадного Ленинграда, которые присутствовали на открытии памятника, поблагодарили региональные и федеральные власти, что эта страница в истории страны не забывается."В этот день – 22 ноября – мы говорим о первой Дороге жизни, а ведь в городе на 1 ноября 1941 года было всего 800 кг муки и это на миллионный город. Спасибо тем, кто смог обеспечить город продовольствием", — заметила ветеран, руководитель общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова.
https://ria.ru/20211118/muzey-1759681419.html
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ленинградская область, великая отечественная война (1941-1945), александр дрозденко, блокада ленинграда (1941-1944), ладожское озеро
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Восьмидесятилетие создания Дороги жизни, которая в годы Великой Отечественной войны стала единственной транспортной магистралью через Ладожское озеро, связывавшую с остальным миром блокадный город, в Ленинградской области отметили открытием нового памятника у музея "Прорыва блокады Ленинграда" – перед входом в здание была установлена легендарная "Полуторка" ГАЗ-АА. Торжественную церемонию провел губернатор региона Александр Дрозденко.
Связующее звено
В сумерках 22 ноября 1941 года на затянутое льдом Ладожское озеро сошли 60 автомашин с санями на прицепах. Первая автоколонна ленинградских автомобилистов шла в Кобону за хлебом для осаждённого Ленинграда.
Автодорога получила название Ледовой дороги жизни, но официально это было продолжение построенной военно-автомобильной дороги № 101 (№ 102), ныне известная как Дорога жизни. Автомобили, которые спасали город, были ГАЗ-АА, прозванные за свою грузоподъемность 1,5 тонны — "Полуторки". Несмотря на свой небольшой вес и вместительность, за самую страшную блокадную зиму 1941–1942 годов работавшие на Дороге жизни водители доставили в Ленинград 361 тысячу тонн грузов и вывезли полмиллиона людей — в основном женщин и детей.
Установленный около музея "Прорыв" автомобиль ГАЗ - АА был собран на автомобильном заводе в городе Горький (ГАЗ) 26 июля 1941 года, работал на Дороге жизни, вёз хлеб в блокадный Ленинград, "погиб" на 19 километре ледовой трассы 29 ноября 1941 года в районе острова Большие Зеленцы. В октябре 2020 года грузовик подняли со дна Ладожского озера. Кузов и кабина автомобиля не сохранилась, в отличии от рамы, двигателя, коробки передач, колес и ключа в замке зажигания – все это осталось на месте. "Полуторку" реставрировали целый год, полностью разобрали и заново собрали, по чертежам восстановили кузов из дерева и кабину из стеклопластика. Из бокса завода "Ладога", где проводились работы, "Полуторка" на свое почетное место - к стенам музея "Прорыва блокады Ленинграда" города Кировск - приехала на эвакуаторе.
"Дорогу по Ладожскому озеру назвали "Дорогой жизни" сами ленинградцы. Именно она спасла многие жизни. А на этих "Полуторках" людей вывозили в холод, в стужу, в любую погоду", - сказал губернатор, напомнив, что за последние пять лет были открыты несколько музеев, посвящённых Великой Отечественной войне, и "Дороге жизни".
Память о войне и о подвиге
По словам главы региона, Ленобласть полностью восстановила после пожара музей Дороги жизни в Кобоне, открыла музей 43 героев, героев-летчиков, которые защищали Ладогу и Балтийское небо. Также была проведена полная реконструкция музея Дороги жизни в Осиновце.
"В праздник 9 мая 2022 года мы откроем ещё один, новый музей, посвященный блокаде, в деревне Коккорево, в сохранившемся деревянном доме, где находился путевой пункт для водителей Дороги жизни. Мы назовем его "Лица Дороги жизни". Это те люди — водители, регулировщицы, зенитчики, врачи и многие другие, благодаря которым работала Дорога жизни и спасала ленинградцев", — сказал Дрозденко.
Председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов, который в годы блокады Ленинграда был ребенком, но помнит все тяготы войны, поблагодарил за сохранение памяти о войне.
"Благодаря Дороге жизни, благодаря тому, что каждые сутки, бесперебойно, по ней бегали машины, памятник которым мы открыли — этот памятник не только машинам, это памятник людям. Их память свидетельствует о том, что мы выстояли в Ленинграде. Ведь каждая машина, приходящая в Ленинграда, вселяла в ленинградцев уверенность, что город не один, что с ним огромная страна, которая делает все для того чтобы Ленинград сумел выдержать блокаду и победить, и Ленинград побелил", — сказал Трусов, пожелав молодому поколению помнить о том, что выбирая свою дорогу не прерывала связь с Родиной.
Ветераны войны, жители блокадного Ленинграда, которые присутствовали на открытии памятника, поблагодарили региональные и федеральные власти, что эта страница в истории страны не забывается.
"В этот день – 22 ноября – мы говорим о первой Дороге жизни, а ведь в городе на 1 ноября 1941 года было всего 800 кг муки и это на миллионный город. Спасибо тем, кто смог обеспечить город продовольствием", — заметила ветеран, руководитель общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова.