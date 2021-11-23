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https://ria.ru/20211123/otravlenie-1760313210.html
Врачи рассказали о состоянии семьи, отравившейся в Ростовской области
Врачи рассказали о состоянии семьи, отравившейся в Ростовской области - РИА Новости, 23.11.2021
Врачи рассказали о состоянии семьи, отравившейся в Ростовской области
Восьмилетний мальчик и его родители остаются в реанимации после отравления в Октябрьском районе Ростовской области, сообщили РИА Новости представители... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T12:18
2021-11-23T12:18
происшествия
ростовская область
октябрьский район
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Восьмилетний мальчик и его родители остаются в реанимации после отравления в Октябрьском районе Ростовской области, сообщили РИА Новости представители медучреждений, в которых они находятся.По данным СК, в воскресенье в приемной семье в станице Бессергеневской скончались три девочки - шести, семи и восьми лет, а их восьмилетний брат и родители попали в больницу "с признаками отравления неустановленным веществом". По одной из версий источника агентства, семья могла отравиться домашним мясом."Дышит сам, состояние тяжелое. (Ребенок) остается в реанимации", - сказал РИА Новости сотрудник детской больницы.По словам представителя взрослой больницы, родители ребенка также находятся в реанимации "в стабильно тяжелом состоянии".Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" УК РФ.
https://ria.ru/20211123/sushi-1760276334.html
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, октябрьский район, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия
12:18 23.11.2021
 
Врачи рассказали о состоянии семьи, отравившейся в Ростовской области

Мальчик и его родители остаются в реанимации после отравления в Ростовской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Восьмилетний мальчик и его родители остаются в реанимации после отравления в Октябрьском районе Ростовской области, сообщили РИА Новости представители медучреждений, в которых они находятся.
По данным СК, в воскресенье в приемной семье в станице Бессергеневской скончались три девочки - шести, семи и восьми лет, а их восьмилетний брат и родители попали в больницу "с признаками отравления неустановленным веществом". По одной из версий источника агентства, семья могла отравиться домашним мясом.
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"Дышит сам, состояние тяжелое. (Ребенок) остается в реанимации", - сказал РИА Новости сотрудник детской больницы.
По словам представителя взрослой больницы, родители ребенка также находятся в реанимации "в стабильно тяжелом состоянии".
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" УК РФ.
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