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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211123/orden-1760407591.html
Худрук Платоновского фестиваля Бычков удостоен французского ордена
Худрук Платоновского фестиваля Бычков удостоен французского ордена - РИА Новости, 23.11.2021
Худрук Платоновского фестиваля Бычков удостоен французского ордена
Художественный руководитель Платоновского фестиваля Михаил Бычков стал офицером французского Ордена искусств и литературы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T18:44
2021-11-23T18:44
культура
воронежская область
франция
карен шахназаров
международный платоновский фестиваль искусств
андрей кончаловский
валерий фокин
новости культуры
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Художественный руководитель Платоновского фестиваля Михаил Бычков стал офицером французского Ордена искусств и литературы, сообщили РИА Новости в пресс-службе форума.Отмечается, что Бычков узнал о своем из письма чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики в РФ Пьера Леви.Орден искусств и литературы – ведомственная награда, находящаяся в ведении министерства культуры Франции. Существует три степени ордена: кавалер, офицер и командор. Этой награды в разных ее степенях удостаивались режиссеры Кирилл Серебренников, Андрей Кончаловский, Карен Шахназаров, Валерий Фокин.Международный Платоновский фестиваль искусств проводится в Воронежской области с 2011 года. На него приезжают известные российские и зарубежные театральные режиссеры, музыканты, литераторы, скульпторы и художники. Фестиваль назван в честь родившегося и жившего в Воронеже писателя Андрея Платонова (1899-1951), автора романа "Чевенгур", повестей "Котлован", "Ювенильное море", "Епифанские шлюзы".
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воронежская область, франция, карен шахназаров, международный платоновский фестиваль искусств, андрей кончаловский, валерий фокин, новости культуры
18:44 23.11.2021
 
Худрук Платоновского фестиваля Бычков удостоен французского ордена

Худрук Платоновского фестиваля Бычков удостоен французского Ордена искусств и литературы

© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель фестиваля Михаил Бычков на торжественной церемонии открытия X Платоновского фестиваля искусств в Воронеже.
Художественный руководитель фестиваля Михаил Бычков на торжественной церемонии открытия X Платоновского фестиваля искусств в Воронеже. - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Художественный руководитель Платоновского фестиваля Михаил Бычков стал офицером французского Ордена искусств и литературы, сообщили РИА Новости в пресс-службе форума.
Отмечается, что Бычков узнал о своем из письма чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики в РФ Пьера Леви.
"Очень рад, что эта высокая награда стала признанием вашего важнейшего вклада в укрепление сотрудничества и обмена между нашими странами", – отметил Леви в своем письме.
Орден искусств и литературы – ведомственная награда, находящаяся в ведении министерства культуры Франции. Существует три степени ордена: кавалер, офицер и командор. Этой награды в разных ее степенях удостаивались режиссеры Кирилл Серебренников, Андрей Кончаловский, Карен Шахназаров, Валерий Фокин.
Международный Платоновский фестиваль искусств проводится в Воронежской области с 2011 года. На него приезжают известные российские и зарубежные театральные режиссеры, музыканты, литераторы, скульпторы и художники. Фестиваль назван в честь родившегося и жившего в Воронеже писателя Андрея Платонова (1899-1951), автора романа "Чевенгур", повестей "Котлован", "Ювенильное море", "Епифанские шлюзы".
Зачем стоит ехать на Платоновский фестиваль в Воронеж
24 сентября 2020, 13:33Домино
Зачем стоит ехать на Платоновский фестиваль в Воронеж
 
КультураВоронежская областьФранцияКарен ШахназаровМеждународный Платоновский фестиваль искусствАндрей КончаловскийВалерий ФокинНовости культуры
 
 
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