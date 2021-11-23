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Худрук Платоновского фестиваля Бычков удостоен французского ордена
Худрук Платоновского фестиваля Бычков удостоен французского ордена - РИА Новости, 23.11.2021
Худрук Платоновского фестиваля Бычков удостоен французского ордена
Художественный руководитель Платоновского фестиваля Михаил Бычков стал офицером французского Ордена искусств и литературы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T18:44
2021-11-23T18:44
2021-11-23T18:44
культура
воронежская область
франция
карен шахназаров
международный платоновский фестиваль искусств
андрей кончаловский
валерий фокин
новости культуры
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Художественный руководитель Платоновского фестиваля Михаил Бычков стал офицером французского Ордена искусств и литературы, сообщили РИА Новости в пресс-службе форума.Отмечается, что Бычков узнал о своем из письма чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики в РФ Пьера Леви.Орден искусств и литературы – ведомственная награда, находящаяся в ведении министерства культуры Франции. Существует три степени ордена: кавалер, офицер и командор. Этой награды в разных ее степенях удостаивались режиссеры Кирилл Серебренников, Андрей Кончаловский, Карен Шахназаров, Валерий Фокин.Международный Платоновский фестиваль искусств проводится в Воронежской области с 2011 года. На него приезжают известные российские и зарубежные театральные режиссеры, музыканты, литераторы, скульпторы и художники. Фестиваль назван в честь родившегося и жившего в Воронеже писателя Андрея Платонова (1899-1951), автора романа "Чевенгур", повестей "Котлован", "Ювенильное море", "Епифанские шлюзы".
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РИА Новости
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воронежская область, франция, карен шахназаров, международный платоновский фестиваль искусств, андрей кончаловский, валерий фокин, новости культуры
Худрук Платоновского фестиваля Бычков удостоен французского ордена
Худрук Платоновского фестиваля Бычков удостоен французского Ордена искусств и литературы
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Художественный руководитель Платоновского фестиваля Михаил Бычков стал офицером французского Ордена искусств и литературы, сообщили РИА Новости в пресс-службе форума.
Отмечается, что Бычков узнал о своем из письма чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики в РФ Пьера Леви.
"Очень рад, что эта высокая награда стала признанием вашего важнейшего вклада в укрепление сотрудничества и обмена между нашими странами", – отметил Леви в своем письме.
Орден искусств и литературы – ведомственная награда, находящаяся в ведении министерства культуры Франции. Существует три степени ордена: кавалер, офицер и командор. Этой награды в разных ее степенях удостаивались режиссеры Кирилл Серебренников, Андрей Кончаловский, Карен Шахназаров, Валерий Фокин.
Международный Платоновский фестиваль искусств проводится в Воронежской области с 2011 года. На него приезжают известные российские и зарубежные театральные режиссеры, музыканты, литераторы, скульпторы и художники. Фестиваль назван в честь родившегося и жившего в Воронеже писателя Андрея Платонова (1899-1951), автора романа "Чевенгур", повестей "Котлован", "Ювенильное море", "Епифанские шлюзы".