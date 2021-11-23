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Худрук Платоновского фестиваля Бычков удостоен французского ордена

Худрук Платоновского фестиваля Бычков удостоен французского ордена - РИА Новости, 23.11.2021

Худрук Платоновского фестиваля Бычков удостоен французского ордена

Художественный руководитель Платоновского фестиваля Михаил Бычков стал офицером французского Ордена искусств и литературы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T18:44

2021-11-23T18:44

2021-11-23T18:44

культура

воронежская область

франция

карен шахназаров

международный платоновский фестиваль искусств

андрей кончаловский

валерий фокин

новости культуры

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Художественный руководитель Платоновского фестиваля Михаил Бычков стал офицером французского Ордена искусств и литературы, сообщили РИА Новости в пресс-службе форума.Отмечается, что Бычков узнал о своем из письма чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики в РФ Пьера Леви.Орден искусств и литературы – ведомственная награда, находящаяся в ведении министерства культуры Франции. Существует три степени ордена: кавалер, офицер и командор. Этой награды в разных ее степенях удостаивались режиссеры Кирилл Серебренников, Андрей Кончаловский, Карен Шахназаров, Валерий Фокин.Международный Платоновский фестиваль искусств проводится в Воронежской области с 2011 года. На него приезжают известные российские и зарубежные театральные режиссеры, музыканты, литераторы, скульпторы и художники. Фестиваль назван в честь родившегося и жившего в Воронеже писателя Андрея Платонова (1899-1951), автора романа "Чевенгур", повестей "Котлован", "Ювенильное море", "Епифанские шлюзы".

https://radiosputnik.ria.ru/20200924/1577704837.html

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воронежская область, франция, карен шахназаров, международный платоновский фестиваль искусств, андрей кончаловский, валерий фокин, новости культуры