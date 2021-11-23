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Почти сто километров поврежденных ограждений отремонтировали в Москве

Почти сто километров поврежденных ограждений отремонтировали в Москве - РИА Новости, 23.11.2021

Почти сто километров поврежденных ограждений отремонтировали в Москве

Более 90 километров барьерных ограждений, поврежденных в результате наезда транспортных средств, отремонтировали на дорогах Москвы в этом году, сообщил... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T12:39

2021-11-23T12:39

2021-11-23T12:39

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Более 90 километров барьерных ограждений, поврежденных в результате наезда транспортных средств, отремонтировали на дорогах Москвы в этом году, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."Ремонт барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб, в этом году отремонтировали более 90 километров таких конструкций. Их использование способствует снижению степени тяжести последствий при ДТП", - отметил Бирюков.Заместитель мэра также рассказал, что чаще всего работы проводились на участках кольцевых и вылетных магистралей, в том числе МКАД, ТТК, Ленинградском проспекте, Ленинградском и Киевском шоссе, проспекте Мира.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в общей сложности за последние восемь лет в столице отремонтировали около 792 километров металлических ограждений, поврежденных при ДТП.

https://realty.ria.ru/20211110/dorogi-1758350032.html

москва

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2021

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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы