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Почти сто километров поврежденных ограждений отремонтировали в Москве
Почти сто километров поврежденных ограждений отремонтировали в Москве - РИА Новости, 23.11.2021
Почти сто километров поврежденных ограждений отремонтировали в Москве
Более 90 километров барьерных ограждений, поврежденных в результате наезда транспортных средств, отремонтировали на дорогах Москвы в этом году, сообщил... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T12:39
2021-11-23T12:39
2021-11-23T12:39
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москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Более 90 километров барьерных ограждений, поврежденных в результате наезда транспортных средств, отремонтировали на дорогах Москвы в этом году, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."Ремонт барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб, в этом году отремонтировали более 90 километров таких конструкций. Их использование способствует снижению степени тяжести последствий при ДТП", - отметил Бирюков.Заместитель мэра также рассказал, что чаще всего работы проводились на участках кольцевых и вылетных магистралей, в том числе МКАД, ТТК, Ленинградском проспекте, Ленинградском и Киевском шоссе, проспекте Мира.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в общей сложности за последние восемь лет в столице отремонтировали около 792 километров металлических ограждений, поврежденных при ДТП.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Более 90 километров барьерных ограждений, поврежденных в результате наезда транспортных средств, отремонтировали на дорогах Москвы
в этом году, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
.
"Ремонт барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб, в этом году отремонтировали более 90 километров таких конструкций. Их использование способствует снижению степени тяжести последствий при ДТП", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра также рассказал, что чаще всего работы проводились на участках кольцевых и вылетных магистралей, в том числе МКАД, ТТК, Ленинградском проспекте, Ленинградском и Киевском шоссе, проспекте Мира.
"Время ликвидации одного аварийного участка составляет от 1,5 до 2 часов в зависимости от его протяженности. В столице в связи с высокой скоростью автомобилей используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до 9 тонн при скорости 60 км/ч, прежние справлялись с нагрузкой до 3,5 тонны", - подчеркнул заместитель мэра столицы.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в общей сложности за последние восемь лет в столице отремонтировали около 792 километров металлических ограждений, поврежденных при ДТП.