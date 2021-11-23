https://ria.ru/20211123/normativ-1760383098.html

Попова: нормативы по тестированию на COVID-19 не выполнили 28 регионов

Попова: нормативы по тестированию на COVID-19 не выполнили 28 регионов - РИА Новости, 23.11.2021

Попова: нормативы по тестированию на COVID-19 не выполнили 28 регионов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что за последнюю неделю 28 регионов не выполнили нормативы по объему тестирования на COVID. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:05

2021-11-23T17:05

2021-11-23T17:29

россия

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что за последнюю неделю 28 регионов не выполнили нормативы по объему тестирования на COVID."Уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителей COVID увеличен до 300 исследований на 100 тысяч населения. За последнюю неделю преимущественное количество субъектов РФ справилось с этой задачей, за исключением 28", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211123/testirovanie-1760379314.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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