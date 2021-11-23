Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211123/nizhnevartovsk-1760332398.html
В нижневартовской думе объяснили, зачем депутат прибил фанеру к остановке
В нижневартовской думе объяснили, зачем депутат прибил фанеру к остановке - РИА Новости, 23.11.2021
В нижневартовской думе объяснили, зачем депутат прибил фанеру к остановке
Депутат думы Нижневартовска от партии "Единая Россия" Павел Елин прибил фанеру к остановке для того, чтобы временно защитить людей от ветра, позже туда будет... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T13:35
2021-11-23T13:37
общество
нижневартовск
единая россия
ханты-мансийский автономный округ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731161108_0:265:2929:1913_1920x0_80_0_0_4be9457575b9c122f68ec49f57a87f3d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости, Ольга Ерачина. Депутат думы Нижневартовска от партии "Единая Россия" Павел Елин прибил фанеру к остановке для того, чтобы временно защитить людей от ветра, позже туда будет вставлено стекло, сообщили РИА Новости в парламенте.Ранее Елин написал на своей странице в Instagram, что к нему обратилась местная жительница с просьбой утеплить остановку. На остановке отсутствовало стекло, и спрятаться от ветра горожанам, ожидающим транспорт, было некуда. Депутат выложил фото остановки с окном, забитым фанерой, и отчитался, что поручение жительницы оперативно исполнено. Пост парламентария вызвал широкий общественный резонанс. В комментариях жители высмеяли депутата."Это временное решение, чтобы не задувало. В ближайшее время будет вставлено стекло и все будет приведено в такой вид, как было раньше", - сказали в думе в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.
нижневартовск
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731161108_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_8d55064975dacf376617386aa603142c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, нижневартовск, единая россия, ханты-мансийский автономный округ
13:35 23.11.2021 (обновлено: 13:37 23.11.2021)
 
В нижневартовской думе объяснили, зачем депутат прибил фанеру к остановке

Нижневартовский депутат Елин прибил фанеру к остановке, чтобы защитить людей от ветра

© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкНижневартовск
Нижневартовск - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости, Ольга Ерачина. Депутат думы Нижневартовска от партии "Единая Россия" Павел Елин прибил фанеру к остановке для того, чтобы временно защитить людей от ветра, позже туда будет вставлено стекло, сообщили РИА Новости в парламенте.
Ранее Елин написал на своей странице в Instagram, что к нему обратилась местная жительница с просьбой утеплить остановку. На остановке отсутствовало стекло, и спрятаться от ветра горожанам, ожидающим транспорт, было некуда. Депутат выложил фото остановки с окном, забитым фанерой, и отчитался, что поручение жительницы оперативно исполнено. Пост парламентария вызвал широкий общественный резонанс. В комментариях жители высмеяли депутата.
"Это временное решение, чтобы не задувало. В ближайшее время будет вставлено стекло и все будет приведено в такой вид, как было раньше", - сказали в думе в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.
 
ОбществоНижневартовскЕдиная РоссияХанты-Мансийский автономный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Россиянам посоветовали самый полезный молочный продукт
03:22Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
03:15Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали самый полезный молочный продуктРубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мираАвтоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора