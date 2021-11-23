https://ria.ru/20211123/nizhnevartovsk-1760332398.html

В нижневартовской думе объяснили, зачем депутат прибил фанеру к остановке

В нижневартовской думе объяснили, зачем депутат прибил фанеру к остановке - РИА Новости, 23.11.2021

В нижневартовской думе объяснили, зачем депутат прибил фанеру к остановке

Депутат думы Нижневартовска от партии "Единая Россия" Павел Елин прибил фанеру к остановке для того, чтобы временно защитить людей от ветра, позже туда будет... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T13:35

2021-11-23T13:35

2021-11-23T13:37

общество

нижневартовск

единая россия

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости, Ольга Ерачина. Депутат думы Нижневартовска от партии "Единая Россия" Павел Елин прибил фанеру к остановке для того, чтобы временно защитить людей от ветра, позже туда будет вставлено стекло, сообщили РИА Новости в парламенте.Ранее Елин написал на своей странице в Instagram, что к нему обратилась местная жительница с просьбой утеплить остановку. На остановке отсутствовало стекло, и спрятаться от ветра горожанам, ожидающим транспорт, было некуда. Депутат выложил фото остановки с окном, забитым фанерой, и отчитался, что поручение жительницы оперативно исполнено. Пост парламентария вызвал широкий общественный резонанс. В комментариях жители высмеяли депутата."Это временное решение, чтобы не задувало. В ближайшее время будет вставлено стекло и все будет приведено в такой вид, как было раньше", - сказали в думе в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

нижневартовск

ханты-мансийский автономный округ

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общество, нижневартовск, единая россия, ханты-мансийский автономный округ