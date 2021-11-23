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В нижневартовской думе объяснили, зачем депутат прибил фанеру к остановке
В нижневартовской думе объяснили, зачем депутат прибил фанеру к остановке - РИА Новости, 23.11.2021
В нижневартовской думе объяснили, зачем депутат прибил фанеру к остановке
Депутат думы Нижневартовска от партии "Единая Россия" Павел Елин прибил фанеру к остановке для того, чтобы временно защитить людей от ветра, позже туда будет... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T13:35
2021-11-23T13:35
2021-11-23T13:37
общество
нижневартовск
единая россия
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости, Ольга Ерачина. Депутат думы Нижневартовска от партии "Единая Россия" Павел Елин прибил фанеру к остановке для того, чтобы временно защитить людей от ветра, позже туда будет вставлено стекло, сообщили РИА Новости в парламенте.Ранее Елин написал на своей странице в Instagram, что к нему обратилась местная жительница с просьбой утеплить остановку. На остановке отсутствовало стекло, и спрятаться от ветра горожанам, ожидающим транспорт, было некуда. Депутат выложил фото остановки с окном, забитым фанерой, и отчитался, что поручение жительницы оперативно исполнено. Пост парламентария вызвал широкий общественный резонанс. В комментариях жители высмеяли депутата."Это временное решение, чтобы не задувало. В ближайшее время будет вставлено стекло и все будет приведено в такой вид, как было раньше", - сказали в думе в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.
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общество, нижневартовск, единая россия, ханты-мансийский автономный округ
13:35 23.11.2021 (обновлено: 13:37 23.11.2021)
В нижневартовской думе объяснили, зачем депутат прибил фанеру к остановке
Нижневартовский депутат Елин прибил фанеру к остановке, чтобы защитить людей от ветра