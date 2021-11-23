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Тверская область
https://ria.ru/20211123/napravlenie-1760398407.html
В Тверской области обозначили приоритетные направления развития культуры
В Тверской области обозначили приоритетные направления развития культуры - РИА Новости, 23.11.2021
В Тверской области обозначили приоритетные направления развития культуры
В 2022 году в Тверской области укрепят материально-техническую базу учреждений культуры, в том числе в сельской местности, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:56
2021-11-23T17:56
тверская область
тверь
тверская область
игорь руденя
россия
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ТВЕРЬ, 23 ноя – РИА Новости. В 2022 году в Тверской области укрепят материально-техническую базу учреждений культуры, в том числе в сельской местности, сообщает пресс-служба регионального правительства.До 2024 года в 125 домах культуры Тверской области проведут капитальные и текущие ремонты.Ход реализации национального проекта "Культура" в области и приоритетные направления развития сферы рассмотрены во вторник на заседании правительства Тверской области."Верхневолжье – это исторический центр России. И наше стремление стать одним из культурных центров страны обусловлено тем, что история Тверской области связана с именами десятков выдающихся деятелей культуры – писателей и поэтов, музыкантов и дирижеров, хореографов и художников, скульпторов и архитекторов", – отметил на заседании губернатор области Игорь Руденя.В рамках национального проекта запланирован ремонт Театра кукол и Театра юного зрителя в Твери, а также Кимрского и Вышневолоцкого театров.Расширяется сеть виртуальных концертных залов: в этом году созданы две такие площадки, планируется создать ещё пять. Сейчас в Тверской области действует 23 зала в 17 муниципальных образованиях.В 2022 году в Твери запланировано открытие Музея живописи Валентина Сидорова "На теплой Земле". На стрелке Волги и Тверцы в Твери будут развивать культурно-исторический кластер, в который войдут ключевые достопримечательности города.Крупными событиями 2022-го года в Тверской области станут мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I, 450-летия перенесения мощей святого Ефрема Новоторжского, 120-летие со дня рождения певца Сергея Лемешева, а также ставшие уже традиционными проекты "Фестиваль искусств Юрия Башмета", "Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева", театральные обменные гастроли и другие, отметили в пресс-службе.
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тверь, тверская область, игорь руденя, россия
17:56 23.11.2021
 

В Тверской области обозначили приоритетные направления развития культуры

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: нацпроект "Экология" для Верхневолжья имеет принципиальное значение
Руденя: нацпроект Экология для Верхневолжья имеет принципиальное значение - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 23 ноя – РИА Новости. В 2022 году в Тверской области укрепят материально-техническую базу учреждений культуры, в том числе в сельской местности, сообщает пресс-служба регионального правительства.
До 2024 года в 125 домах культуры Тверской области проведут капитальные и текущие ремонты.
Ход реализации национального проекта "Культура" в области и приоритетные направления развития сферы рассмотрены во вторник на заседании правительства Тверской области.
"Верхневолжье – это исторический центр России. И наше стремление стать одним из культурных центров страны обусловлено тем, что история Тверской области связана с именами десятков выдающихся деятелей культуры – писателей и поэтов, музыкантов и дирижеров, хореографов и художников, скульпторов и архитекторов", – отметил на заседании губернатор области Игорь Руденя.
В рамках национального проекта запланирован ремонт Театра кукол и Театра юного зрителя в Твери, а также Кимрского и Вышневолоцкого театров.
Расширяется сеть виртуальных концертных залов: в этом году созданы две такие площадки, планируется создать ещё пять. Сейчас в Тверской области действует 23 зала в 17 муниципальных образованиях.
В 2022 году в Твери запланировано открытие Музея живописи Валентина Сидорова "На теплой Земле". На стрелке Волги и Тверцы в Твери будут развивать культурно-исторический кластер, в который войдут ключевые достопримечательности города.
"Для Верхневолжья ключевое значение имеет увеличение количества и главное – качества культурных событий для воспитания подрастающего поколения с самых малых лет", - сказал глава региона.
Крупными событиями 2022-го года в Тверской области станут мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I, 450-летия перенесения мощей святого Ефрема Новоторжского, 120-летие со дня рождения певца Сергея Лемешева, а также ставшие уже традиционными проекты "Фестиваль искусств Юрия Башмета", "Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева", театральные обменные гастроли и другие, отметили в пресс-службе.
Руденя: в Верхневолжье создается совет по культуре - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 12:24Тверская область
Руденя: в Верхневолжье создается совет по культуре
 
Тверская областьТверьТверская областьИгорь РуденяРоссия
 
 
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