https://ria.ru/20211123/napravlenie-1760398407.html

В Тверской области обозначили приоритетные направления развития культуры

В Тверской области обозначили приоритетные направления развития культуры - РИА Новости, 23.11.2021

В Тверской области обозначили приоритетные направления развития культуры

В 2022 году в Тверской области укрепят материально-техническую базу учреждений культуры, в том числе в сельской местности, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:56

2021-11-23T17:56

2021-11-23T17:56

тверская область

тверь

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 23 ноя – РИА Новости. В 2022 году в Тверской области укрепят материально-техническую базу учреждений культуры, в том числе в сельской местности, сообщает пресс-служба регионального правительства.До 2024 года в 125 домах культуры Тверской области проведут капитальные и текущие ремонты.Ход реализации национального проекта "Культура" в области и приоритетные направления развития сферы рассмотрены во вторник на заседании правительства Тверской области."Верхневолжье – это исторический центр России. И наше стремление стать одним из культурных центров страны обусловлено тем, что история Тверской области связана с именами десятков выдающихся деятелей культуры – писателей и поэтов, музыкантов и дирижеров, хореографов и художников, скульпторов и архитекторов", – отметил на заседании губернатор области Игорь Руденя.В рамках национального проекта запланирован ремонт Театра кукол и Театра юного зрителя в Твери, а также Кимрского и Вышневолоцкого театров.Расширяется сеть виртуальных концертных залов: в этом году созданы две такие площадки, планируется создать ещё пять. Сейчас в Тверской области действует 23 зала в 17 муниципальных образованиях.В 2022 году в Твери запланировано открытие Музея живописи Валентина Сидорова "На теплой Земле". На стрелке Волги и Тверцы в Твери будут развивать культурно-исторический кластер, в который войдут ключевые достопримечательности города.Крупными событиями 2022-го года в Тверской области станут мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I, 450-летия перенесения мощей святого Ефрема Новоторжского, 120-летие со дня рождения певца Сергея Лемешева, а также ставшие уже традиционными проекты "Фестиваль искусств Юрия Башмета", "Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева", театральные обменные гастроли и другие, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210809/sovet-1745020854.html

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тверь, тверская область, игорь руденя, россия