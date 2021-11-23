https://ria.ru/20211123/napadenie-1760350323.html
ФСБ показала, как предотвратила нападение на школу в Казани
Появилось видео задержания подростка, готовившего нападение в Казани - РИА Новости, 23.11.2021
ФСБ показала, как предотвратила нападение на школу в Казани
ФСБ опубликовала видео задержания подростка, планировавшего нападение на учебное заведение в Казани. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T15:01
2021-11-23T15:01
2021-11-23T15:09
происшествия
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казань
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россия
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания подростка, планировавшего нападение на учебное заведение в Казани.В ролике показано, как сотрудники правоохранительных органов ведут подозреваемого по улице. Также на кадрах запечатлено оружие, при помощи которого он собирался совершить массовое убийство.Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что история поиска задержанного "содержала запросы о переделке данного вида оружия в боевое", и материалы о вооруженных нападениях на другие образовательные учреждения.Также в спецслужбе рассказали, что подозреваемого к преступлению склонял через Telegram житель Украины, некий Ярослав Овсюк.
https://ria.ru/20210618/stervyatniki-1737419132.html
украина
казань
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Кадры задержания подростка, готовившего нападение на школу в Казани
Сотрудники ФСБ предотвратили нападение на образовательное учреждение в Казани, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.
2021-11-23T15:01
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PT0M27S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, украина, казань, республика татарстан (татарстан), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
15:01 23.11.2021 (обновлено: 15:09 23.11.2021)
Появилось видео задержания подростка, готовившего нападение в Казани
ФСБ показала видео с подростком, готовившим атаку на образовательное учреждение в Казани