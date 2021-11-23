https://ria.ru/20211123/napadenie-1760350323.html

ФСБ показала, как предотвратила нападение на школу в Казани

Появилось видео задержания подростка, готовившего нападение в Казани - РИА Новости, 23.11.2021

ФСБ показала, как предотвратила нападение на школу в Казани

ФСБ опубликовала видео задержания подростка, планировавшего нападение на учебное заведение в Казани. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T15:01

2021-11-23T15:01

2021-11-23T15:09

происшествия

украина

казань

республика татарстан (татарстан)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания подростка, планировавшего нападение на учебное заведение в Казани.В ролике показано, как сотрудники правоохранительных органов ведут подозреваемого по улице. Также на кадрах запечатлено оружие, при помощи которого он собирался совершить массовое убийство.Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что история поиска задержанного "содержала запросы о переделке данного вида оружия в боевое", и материалы о вооруженных нападениях на другие образовательные учреждения.Также в спецслужбе рассказали, что подозреваемого к преступлению склонял через Telegram житель Украины, некий Ярослав Овсюк.

https://ria.ru/20210618/stervyatniki-1737419132.html

украина

казань

республика татарстан (татарстан)

россия

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2021

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Кадры задержания подростка, готовившего нападение на школу в Казани Сотрудники ФСБ предотвратили нападение на образовательное учреждение в Казани, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. 2021-11-23T15:01 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, украина, казань, республика татарстан (татарстан), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия