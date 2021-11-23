Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211123/molelni-1760363718.html
Муфтий отреагировал на позицию властей Москвы по молельным комнатам в метро
Муфтий отреагировал на позицию властей Москвы по молельным комнатам в метро - РИА Новости, 23.11.2021
Муфтий отреагировал на позицию властей Москвы по молельным комнатам в метро
В Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ понимают реакцию московских властей, которые считают невозможным открыть молельные комнаты в метро, и надеются, что... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T15:59
2021-11-23T15:59
религия
москва
ильдар аляутдинов
русская православная церковь
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151653/49/1516534956_0:53:1501:897_1920x0_80_0_0_8c027c5cc8b533c0c96e440c30065771.jpg
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. В Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ понимают реакцию московских властей, которые считают невозможным открыть молельные комнаты в метро, и надеются, что будет найдено приемлемое решение проблемы нехватки мест для молитвы, заявил РИА Новости муфтий Москвы из ДУМ РФ, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.Ранее Аляутдинов рассказал в интервью РИА Новости, что московские мусульмане открывают молельные комнаты в учреждениях: они уже появились в аэропортах, хосписах и некоторых медцентрах. Также, по его словам, в Духовном управлении предлагают открыть молельные комнаты в метро и торговых центрах, чтобы можно было совершать пятикратную обязательную молитву, не смущая остальных граждан.Позже в пресс-службе департамента транспорта Москвы заявили, что в городском транспорте невозможно создать безопасные условия для "проведения религиозных обрядов любых верований", поэтому "выделение помещений и мест для религиозных действий невозможно". А в Русской православной церкви отметили, что вопрос открытия молельных комнат в учреждениях сначала надо рассмотреть на Межрелигиозном совете России, а затем уже обсуждать публично."Метрополитен – это опасный и технически сложный объект, поэтому мы с пониманием относимся к ответу департамента и надеемся на попытку совместного решения сложившейся ситуации во благо всего общества, ибо все мы заинтересованы в комфортном сосуществовании горожан и гостей нашей столицы", - сказал Аляутдинов.Он отметил, что Духовное управление мусульман направило письма по вопросу открытия молельных комнат в департамент транспорта Москвы после "массовых противоречивых реакций на видео, где мусульмане совершают молитву в общественных местах"."Мы на протяжении нескольких лет поднимаем вопрос строительства в столице новой мечети и открытия дополнительных молельных комнат. Наша цель – обеспечить верующих достойными условиями для поклонений, не доставляя при этом неудобств другим гражданам", - подчеркнул муфтий.Говоря о заявлении РПЦ о том, что тема открытия молельных комнат должна обсуждаться сначала непублично, Аляутдинов заметил, что ранее данный вопрос уже не раз поднимался на разных уровнях, "в том числе направлялись десятки официальных писем, но результата не было"."Считаем, что обсуждение в публичном пространстве темы открытия молельных комнат уже является большим прорывом. Каждый имеет право свободно говорить о своих потребностях и пожеланиях. Мы готовы к диалогу во благо всего общества и заинтересованы в соблюдении прав каждого гражданина", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20211119/muftiy-1759711886.html
https://ria.ru/20210720/kurban-1742011720.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151653/49/1516534956_118:0:1382:948_1920x0_80_0_0_e3cb2ce5731945057c9425dce2864b00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, ильдар аляутдинов, русская православная церковь, россия
15:59 23.11.2021
 

Муфтий отреагировал на позицию властей Москвы по молельным комнатам в метро

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМуфтий Москвы: благотворительность - это не отчетность, а ежедневная работа
Муфтий Москвы: благотворительность - это не отчетность, а ежедневная работа - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. В Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ понимают реакцию московских властей, которые считают невозможным открыть молельные комнаты в метро, и надеются, что будет найдено приемлемое решение проблемы нехватки мест для молитвы, заявил РИА Новости муфтий Москвы из ДУМ РФ, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.
Ранее Аляутдинов рассказал в интервью РИА Новости, что московские мусульмане открывают молельные комнаты в учреждениях: они уже появились в аэропортах, хосписах и некоторых медцентрах. Также, по его словам, в Духовном управлении предлагают открыть молельные комнаты в метро и торговых центрах, чтобы можно было совершать пятикратную обязательную молитву, не смущая остальных граждан.
Позже в пресс-службе департамента транспорта Москвы заявили, что в городском транспорте невозможно создать безопасные условия для "проведения религиозных обрядов любых верований", поэтому "выделение помещений и мест для религиозных действий невозможно". А в Русской православной церкви отметили, что вопрос открытия молельных комнат в учреждениях сначала надо рассмотреть на Межрелигиозном совете России, а затем уже обсуждать публично.
"Метрополитен – это опасный и технически сложный объект, поэтому мы с пониманием относимся к ответу департамента и надеемся на попытку совместного решения сложившейся ситуации во благо всего общества, ибо все мы заинтересованы в комфортном сосуществовании горожан и гостей нашей столицы", - сказал Аляутдинов.
Муфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 11:00Религия
Муфтий Москвы: предлагаем открывать молельные комнаты в метро и ТЦ
Он отметил, что Духовное управление мусульман направило письма по вопросу открытия молельных комнат в департамент транспорта Москвы после "массовых противоречивых реакций на видео, где мусульмане совершают молитву в общественных местах".
"Мы на протяжении нескольких лет поднимаем вопрос строительства в столице новой мечети и открытия дополнительных молельных комнат. Наша цель – обеспечить верующих достойными условиями для поклонений, не доставляя при этом неудобств другим гражданам", - подчеркнул муфтий.
Говоря о заявлении РПЦ о том, что тема открытия молельных комнат должна обсуждаться сначала непублично, Аляутдинов заметил, что ранее данный вопрос уже не раз поднимался на разных уровнях, "в том числе направлялись десятки официальных писем, но результата не было".
"Считаем, что обсуждение в публичном пространстве темы открытия молельных комнат уже является большим прорывом. Каждый имеет право свободно говорить о своих потребностях и пожеланиях. Мы готовы к диалогу во благо всего общества и заинтересованы в соблюдении прав каждого гражданина", - заключил собеседник агентства.
Празднование Курбан-Байрама в регионах России - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 13:55Религия
"Нужно больше мечетей": Курбан-байрам в России отметили вопреки запретам
 
РелигияМоскваИльдар АляутдиновРусская православная церковьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Россиянам посоветовали самый полезный молочный продукт
03:22Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
03:15Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали самый полезный молочный продуктРубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мираАвтоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора