https://ria.ru/20211123/molelni-1760363718.html

Муфтий отреагировал на позицию властей Москвы по молельным комнатам в метро

Муфтий отреагировал на позицию властей Москвы по молельным комнатам в метро - РИА Новости, 23.11.2021

Муфтий отреагировал на позицию властей Москвы по молельным комнатам в метро

В Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ понимают реакцию московских властей, которые считают невозможным открыть молельные комнаты в метро, и надеются, что... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T15:59

2021-11-23T15:59

2021-11-23T15:59

религия

москва

ильдар аляутдинов

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. В Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ понимают реакцию московских властей, которые считают невозможным открыть молельные комнаты в метро, и надеются, что будет найдено приемлемое решение проблемы нехватки мест для молитвы, заявил РИА Новости муфтий Москвы из ДУМ РФ, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.Ранее Аляутдинов рассказал в интервью РИА Новости, что московские мусульмане открывают молельные комнаты в учреждениях: они уже появились в аэропортах, хосписах и некоторых медцентрах. Также, по его словам, в Духовном управлении предлагают открыть молельные комнаты в метро и торговых центрах, чтобы можно было совершать пятикратную обязательную молитву, не смущая остальных граждан.Позже в пресс-службе департамента транспорта Москвы заявили, что в городском транспорте невозможно создать безопасные условия для "проведения религиозных обрядов любых верований", поэтому "выделение помещений и мест для религиозных действий невозможно". А в Русской православной церкви отметили, что вопрос открытия молельных комнат в учреждениях сначала надо рассмотреть на Межрелигиозном совете России, а затем уже обсуждать публично."Метрополитен – это опасный и технически сложный объект, поэтому мы с пониманием относимся к ответу департамента и надеемся на попытку совместного решения сложившейся ситуации во благо всего общества, ибо все мы заинтересованы в комфортном сосуществовании горожан и гостей нашей столицы", - сказал Аляутдинов.Он отметил, что Духовное управление мусульман направило письма по вопросу открытия молельных комнат в департамент транспорта Москвы после "массовых противоречивых реакций на видео, где мусульмане совершают молитву в общественных местах"."Мы на протяжении нескольких лет поднимаем вопрос строительства в столице новой мечети и открытия дополнительных молельных комнат. Наша цель – обеспечить верующих достойными условиями для поклонений, не доставляя при этом неудобств другим гражданам", - подчеркнул муфтий.Говоря о заявлении РПЦ о том, что тема открытия молельных комнат должна обсуждаться сначала непублично, Аляутдинов заметил, что ранее данный вопрос уже не раз поднимался на разных уровнях, "в том числе направлялись десятки официальных писем, но результата не было"."Считаем, что обсуждение в публичном пространстве темы открытия молельных комнат уже является большим прорывом. Каждый имеет право свободно говорить о своих потребностях и пожеланиях. Мы готовы к диалогу во благо всего общества и заинтересованы в соблюдении прав каждого гражданина", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20211119/muftiy-1759711886.html

https://ria.ru/20210720/kurban-1742011720.html

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москва, ильдар аляутдинов, русская православная церковь, россия