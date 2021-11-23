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Вице-премьер Молдавии пообещал не оставить жителей без газа
Вице-премьер Молдавии пообещал не оставить жителей без газа - РИА Новости, 23.11.2021
Вице-премьер Молдавии пообещал не оставить жителей без газа
Правительство Молдавии ищет возможности оплатить долг "Газпрому" и гарантирует, что жители страны не останутся без газа, заявил вице-премьер, министр... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T11:13
2021-11-23T11:19
молдавия
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природный газ
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Правительство Молдавии ищет возможности оплатить долг "Газпрому" и гарантирует, что жители страны не останутся без газа, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.Власти Молдавии в период с 22 октября по 20 ноября вводили режим ЧП в области энергетики, 29 октября контракт с "Газпромом" был продлен на пять лет при условии оплаты 100% полученного газа. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в понедельник сообщил, что компания через 48 часов прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что обратился к правительству и попросил займ для оплаты газа по контракту с "Газпромом" в размере около 74 миллионов долларов."Сегодня в министерство инфраструктуры и регионального развития поступил запрос "Молдовагаза" по поводу создавшейся ситуации. В этом смысле правительство ведет переговоры, чтобы найти решения и гарантировать доставку газа гражданам нашей страны. В связи с этим мы вернемся с дополнительной информацией", - написал Спыну на своей странице в Facebook.
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молдавия, в мире, природный газ, газпром, молдовагаз
11:13 23.11.2021 (обновлено: 11:19 23.11.2021)
 
Вице-премьер Молдавии пообещал не оставить жителей без газа

Вице-премьер Молдавии: правительство гарантирует, что жители не останутся без газа

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Правительство Молдавии ищет возможности оплатить долг "Газпрому" и гарантирует, что жители страны не останутся без газа, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
Власти Молдавии в период с 22 октября по 20 ноября вводили режим ЧП в области энергетики, 29 октября контракт с "Газпромом" был продлен на пять лет при условии оплаты 100% полученного газа. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в понедельник сообщил, что компания через 48 часов прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что обратился к правительству и попросил займ для оплаты газа по контракту с "Газпромом" в размере около 74 миллионов долларов.
"Сегодня в министерство инфраструктуры и регионального развития поступил запрос "Молдовагаза" по поводу создавшейся ситуации. В этом смысле правительство ведет переговоры, чтобы найти решения и гарантировать доставку газа гражданам нашей страны. В связи с этим мы вернемся с дополнительной информацией", - написал Спыну на своей странице в Facebook.
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МолдавияВ миреПриродный газГазпромМолдовагаз
 
 
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