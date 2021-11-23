https://ria.ru/20211123/migranty-1760396570.html
В ЕК предложили создать список компаний, участвующих в доставке мигрантов
В ЕК предложили создать список компаний, участвующих в доставке мигрантов - РИА Новости, 23.11.2021
В ЕК предложили создать список компаний, участвующих в доставке мигрантов
Европейская комиссия предлагает создать "черный" список и внести в него все транспортные компании, которые участвуют в доставке нелегальных мигрантов к границам РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:48
2021-11-23T17:48
2021-11-23T17:48
в мире
страсбург
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
европарламент
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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БРЮССЕЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Европейская комиссия предлагает создать "черный" список и внести в него все транспортные компании, которые участвуют в доставке нелегальных мигрантов к границам союза, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге."Существуют специализированные агентства путешествий, которые предлагают полный пакет (мигрантам – ред.): визы, перелет, гостиницу и даже такси и автобусы прямо до границы. Этих мигрантов обманывают, мы должны бороться с этим. Поэтому мы предлагаем создать черный список на базе международного законодательства по организации незаконной миграции. Это решение должно быть согласовано парламентом", - сообщила она.
https://ria.ru/20211123/belorussiya-1760340076.html
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в мире, страсбург, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, европарламент, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
В ЕК предложили создать список компаний, участвующих в доставке мигрантов
Еврокомиссия предложила создать "черный" список компаний, участвующих в доставке мигрантов