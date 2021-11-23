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Культура
https://ria.ru/20211123/literaturnyy_onlayn-proekt-1759805255.html
Стихи россиян в Париже: как литературные фестивали продвигают творчество
Стихи россиян в Париже: как литературные фестивали продвигают творчество - РИА Новости, 23.11.2021
Стихи россиян в Париже: как литературные фестивали продвигают творчество
Литературе, как и другим сферам искусства, с приходом ограничений в нашу жизнь пришлось измениться. Выставки, ярмарки, конкурсы — не только всероссийские, но и... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T09:00
2021-11-23T09:00
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Литературе, как и другим сферам искусства, с приходом ограничений в нашу жизнь пришлось измениться. Выставки, ярмарки, конкурсы — не только всероссийские, но и международные мероприятия были отменены. Чтобы литературный процесс не останавливался и продолжал интенсивно развиваться, Интернациональный Союз писателей (ИСП) объединил фестивали в Большом литературном онлайн-проекте. Зачем поддерживать фестивальное движение, и почему важно расширять его границы за пределы России, РИА Новости рассказал писатель, журналист, председатель международного правления ИСП Александр Гриценко.— Зачем литературному сообществу фестивали? Какие вопросы и проблемы они могут решать?— Фестивали прежде всего решают проблемы коммуникаций. Завязать деловые связи, познакомиться с литературными агентами и издателями, заявить о себе в литературном мире и интегрироваться в него. На таких мероприятиях происходит творческий обмен, и есть реальный шанс выпустить свою книгу, например, во Франции. Помимо этого на фестивалях авторы посещают лекции по литературному мастерству и получают комплексную информацию о драматургии, прозе, поэзии. Ведь даже если человек пишет только стихи, знания о построении произведения ему необходимы. Творческого образования начинающим литераторам иногда действительно не хватает.Также на фестивалях презентуют новые книги. Это помогает стимулировать продажи. Кстати, онлайн в этом смысле даже эффективнее. Большая часть покупок сегодня делается в Интернете. В режиме онлайн существует прекрасная возможность сделать так, чтобы после презентации книгу сразу же купили.— Не стало ли фестивалей слишком много? Или наоборот нужны новые?— Фестивалей действительно становится больше, но это и к лучшему. Я не могу сказать, что их стало слишком много и достаточно. Авторов намного больше. Начинающему писателю нужны конкурсы, они помогают человеку понять, что он чего-то стоит, и продолжать двигаться дальше. С таких мероприятий многие делают свой первый шаг в большой литературе. В испанском проекте, который мы сейчас готовим, уже заключены договоры на перевод нескольких книг на испанский язык.Также параллельно с французским журналом "Республика" мы планируем издать сборник стихов в Париже. Многие авторы стихов для этого собрания родом из регионов России. Без этого проекта, кто знает, дошли бы они до Парижа?Интернациональный Союз писателей новые фестивали пока не организует, но старается поддержать традиционные мероприятия, которые сейчас не могут проходить офлайн. Для этого их объединили в одну форму — Большой онлайн-проект.— Для чего был создан Большой онлайн-проект?— Проект объединяет литературные фестивали. Если бы мы этого не сделали, они бы просто не состоялись и тысячи авторов остались бы не услышанными. Еще во время первого локдауна стало понятно, что такие массовые фестивали, как "Аэлита", Премия Бажова, "Золотое перо Москвы" проводится не будут.Задумка объединить литературные мероприятия под одной платформой оказалась успешной, потому что мы увидели большой интерес авторов, читателей, и сейчас проект продолжает наращивать аудиторию. Поэтому даже когда пандемия закончится, и все вернется в офлайн, онлайн-формат на фестивалях останется.— Большой испанский проект, который вы сейчас готовите, тоже пройдет на онлайн-платформе?— Фестиваль Мигеля Сервантеса должен был пройти еще два года назад в Барселоне. Мы готовим этот фестиваль совместно с крупными испанскими партнерами: издательствами и агентствами. Его долго откладывали, и я очень надеюсь, что в итоге удастся провести его и в офлайне, и в онлайне. Для нас очень важно, чтобы произошел диалог и культурный обмен — интеграция российской культуры в западную и наоборот. И этот фестиваль как раз нацелен на то, чтобы приехали российские писатели, высказали свою точку зрения, прочитали лекции не только по литературе, но и по культурологии, а также послушали другую сторону. И все это обязательно дополнительно транслировать онлайн.В прошлом году мы проводили Лондонскую литературную премию совместно с английскими партнерами. Были авторы из Австралии, Канады, США, ЮАР, Великобритании. Мероприятие получило живой отклик у зарубежных СМИ. Англоязычный читатель познакомился с русскими произведениями, а мы отметили интересное и новое в английской литературе.— Помогает ли онлайн-режим в культурном обмене?— Конечно, ведь Интернациональный Союз писателей — это международная организация. Наши авторы живут в Испании, США и других странах мира. Не всегда получается приехать с другого края планеты на литературный фестиваль. По разным причинам. В этом случае всегда можно удаленно подключиться, пообщаться, поучаствовать в дискуссиях. Это расширяет возможности автора. Поэтому нельзя терять такой важный инструмент.Многие, кто пишет на русском языке, но при этом живет, например, в Канаде, не были причастны к литературному процессу в России. Но Большой литературный онлайн-проект изменил это. Теперь у людей есть возможность завести знакомства, издавать свои книги и работать в других странах.— Помимо Испании и Франции, с какими странами сотрудничает российское представительство ИСП?— Мы сотрудничаем более, чем с 40 странами мира. Среди них много европейских: Франция, Англия, Германия, Польша, Чехия, Румыния, Венгрия, Италия, Испания. Есть контакты с Японией и Швецией. Сейчас мы налаживаем добрые отношения с Китаем и Индией. И, конечно же, мы дружим с большинством стран бывшего СССР.
https://ria.ru/20210616/literatura-1737099923.html
https://sn.ria.ru/20210908/knigi-1749140900.html
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общество, литература, испания, социальный навигатор, россия, италия, чехия, новости культуры
09:00 23.11.2021
 

Стихи россиян в Париже: как литературные фестивали продвигают творчество

CC BY-SA 4.0 / Алтаир1978 / Председатель международного правления ИСП Александр Гриценко
Председатель международного правления ИСП Александр Гриценко - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
CC BY-SA 4.0 / Алтаир1978 /
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Литературе, как и другим сферам искусства, с приходом ограничений в нашу жизнь пришлось измениться. Выставки, ярмарки, конкурсы — не только всероссийские, но и международные мероприятия были отменены. Чтобы литературный процесс не останавливался и продолжал интенсивно развиваться, Интернациональный Союз писателей (ИСП) объединил фестивали в Большом литературном онлайн-проекте. Зачем поддерживать фестивальное движение, и почему важно расширять его границы за пределы России, РИА Новости рассказал писатель, журналист, председатель международного правления ИСП Александр Гриценко.
— Зачем литературному сообществу фестивали? Какие вопросы и проблемы они могут решать?
— Фестивали прежде всего решают проблемы коммуникаций. Завязать деловые связи, познакомиться с литературными агентами и издателями, заявить о себе в литературном мире и интегрироваться в него. На таких мероприятиях происходит творческий обмен, и есть реальный шанс выпустить свою книгу, например, во Франции. Помимо этого на фестивалях авторы посещают лекции по литературному мастерству и получают комплексную информацию о драматургии, прозе, поэзии. Ведь даже если человек пишет только стихи, знания о построении произведения ему необходимы. Творческого образования начинающим литераторам иногда действительно не хватает.
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Также на фестивалях презентуют новые книги. Это помогает стимулировать продажи. Кстати, онлайн в этом смысле даже эффективнее. Большая часть покупок сегодня делается в Интернете. В режиме онлайн существует прекрасная возможность сделать так, чтобы после презентации книгу сразу же купили.
— Не стало ли фестивалей слишком много? Или наоборот нужны новые?
— Фестивалей действительно становится больше, но это и к лучшему. Я не могу сказать, что их стало слишком много и достаточно. Авторов намного больше. Начинающему писателю нужны конкурсы, они помогают человеку понять, что он чего-то стоит, и продолжать двигаться дальше. С таких мероприятий многие делают свой первый шаг в большой литературе. В испанском проекте, который мы сейчас готовим, уже заключены договоры на перевод нескольких книг на испанский язык.
Также параллельно с французским журналом "Республика" мы планируем издать сборник стихов в Париже. Многие авторы стихов для этого собрания родом из регионов России. Без этого проекта, кто знает, дошли бы они до Парижа?
Интернациональный Союз писателей новые фестивали пока не организует, но старается поддержать традиционные мероприятия, которые сейчас не могут проходить офлайн. Для этого их объединили в одну форму — Большой онлайн-проект.
— Для чего был создан Большой онлайн-проект?
— Проект объединяет литературные фестивали. Если бы мы этого не сделали, они бы просто не состоялись и тысячи авторов остались бы не услышанными. Еще во время первого локдауна стало понятно, что такие массовые фестивали, как "Аэлита", Премия Бажова, "Золотое перо Москвы" проводится не будут.
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Задумка объединить литературные мероприятия под одной платформой оказалась успешной, потому что мы увидели большой интерес авторов, читателей, и сейчас проект продолжает наращивать аудиторию. Поэтому даже когда пандемия закончится, и все вернется в офлайн, онлайн-формат на фестивалях останется.
— Большой испанский проект, который вы сейчас готовите, тоже пройдет на онлайн-платформе?
— Фестиваль Мигеля Сервантеса должен был пройти еще два года назад в Барселоне. Мы готовим этот фестиваль совместно с крупными испанскими партнерами: издательствами и агентствами. Его долго откладывали, и я очень надеюсь, что в итоге удастся провести его и в офлайне, и в онлайне. Для нас очень важно, чтобы произошел диалог и культурный обмен — интеграция российской культуры в западную и наоборот. И этот фестиваль как раз нацелен на то, чтобы приехали российские писатели, высказали свою точку зрения, прочитали лекции не только по литературе, но и по культурологии, а также послушали другую сторону. И все это обязательно дополнительно транслировать онлайн.
В прошлом году мы проводили Лондонскую литературную премию совместно с английскими партнерами. Были авторы из Австралии, Канады, США, ЮАР, Великобритании. Мероприятие получило живой отклик у зарубежных СМИ. Англоязычный читатель познакомился с русскими произведениями, а мы отметили интересное и новое в английской литературе.
— Помогает ли онлайн-режим в культурном обмене?
— Конечно, ведь Интернациональный Союз писателей — это международная организация. Наши авторы живут в Испании, США и других странах мира. Не всегда получается приехать с другого края планеты на литературный фестиваль. По разным причинам. В этом случае всегда можно удаленно подключиться, пообщаться, поучаствовать в дискуссиях. Это расширяет возможности автора. Поэтому нельзя терять такой важный инструмент.
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Многие, кто пишет на русском языке, но при этом живет, например, в Канаде, не были причастны к литературному процессу в России. Но Большой литературный онлайн-проект изменил это. Теперь у людей есть возможность завести знакомства, издавать свои книги и работать в других странах.
— Помимо Испании и Франции, с какими странами сотрудничает российское представительство ИСП?
— Мы сотрудничаем более, чем с 40 странами мира. Среди них много европейских: Франция, Англия, Германия, Польша, Чехия, Румыния, Венгрия, Италия, Испания. Есть контакты с Японией и Швецией. Сейчас мы налаживаем добрые отношения с Китаем и Индией. И, конечно же, мы дружим с большинством стран бывшего СССР.
 
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