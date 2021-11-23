https://ria.ru/20211123/laureaty-1760342246.html

Имена лауреатов Премии имени академика Савицкого объявят 10 декабря

Имена лауреатов Премии имени академика Савицкого объявят 10 декабря - РИА Новости, 23.11.2021

Имена лауреатов Премии имени академика Савицкого объявят 10 декабря

Ключевую роль в своевременном выявлении и лечении онкологических заболеваний играют совместные усилия медицинских специалистов, профессиональных и пациентских... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T14:44

2021-11-23T14:44

2021-11-23T14:44

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МОСКВА, 23 ноя — Пресс-служба Премии имени академика А.И. Савицкого. Ключевую роль в своевременном выявлении и лечении онкологических заболеваний играют совместные усилия медицинских специалистов, профессиональных и пациентских сообществ.Отметить выдающиеся заслуги онкологической службы и общественных учреждений в организации помощи пациентам со злокачественными новообразованиями призвано вручение Премии имени академика А.И. Савицкого. Организаторами высокой награды являются Общероссийский национальный союз "Ассоциация онкологов России" (АОР) и Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии" (RUSSCO).Данная инициатива вызвала огромный отклик со стороны профессионального сообщества – в общей сложности было прислано более 100 заявок на участие в конкурсном отборе на получение Премии. Работы претендентов, получившие высокую оценку со стороны Экспертного совета, были допущены к Народному голосованию, проходившему на сайте мероприятия.Этап Народного голосования завершился 15 ноября в 23:59 по московскому времени. Особой честью для нас стал тот факт, что число проголосовавших достигло более 20 тысяч. Искренне благодарим каждого, кто нашел время, чтобы отдать свой голос за понравившегося кандидата.К сожалению, были зафиксированы попытки взлома системы, но наша техническая служба достойно отразила данные атаки. Хотим отметить, что проблема уже устранена, и после тщательной проверки мы начали подсчет голосов.Имена победителей будут озвучены 10 декабря на торжественной церемонии награждения, онлайн-трансляция которой пройдет в Личном кабинете участника на сайте мероприятия: https://award.final-session.ru/Мы верим, что честность и справедливость – это главные условия для проведения мероприятий, подобных Премии. Отданный голос – это выбор, который мы глубоко уважаем, поэтому готовы проявить максимальную ответственность при подведении итогов голосования.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы