Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211123/krym-1760328374.html
Замглавы УГИБДД Крыма опросили в качестве свидетеля по делу о мошенничестве
Замглавы УГИБДД Крыма опросили в качестве свидетеля по делу о мошенничестве - РИА Новости, 23.11.2021
Замглавы УГИБДД Крыма опросили в качестве свидетеля по делу о мошенничестве
Заместитель начальника УГИБДД по Крыму опрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, он не задержан, сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T13:17
2021-11-23T17:44
происшествия
бахчисарай (крым)
угибдд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746589421_0:0:2149:1209_1920x0_80_0_0_b722994599e7ccc18db7a15c2e25b50e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Заместитель начальника УГИБДД по Крыму опрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, он не задержан, сообщает пресс-служба МВД по республике.Ранее источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости о задержании заместителя начальника крымского УГИБДД Юрия Мажара в Бахчисарае по делу о мошенничестве с использованием служебного положения. Позже другой источник агентства сообщил, что Мажар проходит по уголовному делу о мошенничестве как свидетель, его не задерживали."Информация о задержании заместителя начальника УГИБДД МВД по республике Крым не соответствует действительности. Он был опрошен в качестве свидетеля по уголовному делу", - говорится в сообщении.В пресс-службе подчеркнули, что дело расследуется военным следствием.
https://ria.ru/20211123/krym-1760297062.html
бахчисарай (крым)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746589421_0:0:2149:1613_1920x0_80_0_0_65e6d37b3b6715ee0f41cfe4267329bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, бахчисарай (крым), угибдд
13:17 23.11.2021 (обновлено: 17:44 23.11.2021)
 
Замглавы УГИБДД Крыма опросили в качестве свидетеля по делу о мошенничестве

Замглавы УГИБДД Крыма Мажара опросили в качестве свидетеля по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Владимир БарановСотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Владимир Баранов
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Заместитель начальника УГИБДД по Крыму опрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, он не задержан, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Ранее источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости о задержании заместителя начальника крымского УГИБДД Юрия Мажара в Бахчисарае по делу о мошенничестве с использованием служебного положения. Позже другой источник агентства сообщил, что Мажар проходит по уголовному делу о мошенничестве как свидетель, его не задерживали.
"Информация о задержании заместителя начальника УГИБДД МВД по республике Крым не соответствует действительности. Он был опрошен в качестве свидетеля по уголовному делу", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что дело расследуется военным следствием.
Полиция - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
11:15
Источник: в Крыму задержали замначальника УГИБДД Мажара
 
ПроисшествияБахчисарай (Крым)УГИБДД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Россиянам посоветовали самый полезный молочный продукт
03:22Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
03:15Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали самый полезный молочный продуктРубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мираАвтоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора