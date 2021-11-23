https://ria.ru/20211123/krym-1760328374.html

Замглавы УГИБДД Крыма опросили в качестве свидетеля по делу о мошенничестве

Замглавы УГИБДД Крыма опросили в качестве свидетеля по делу о мошенничестве - РИА Новости, 23.11.2021

Замглавы УГИБДД Крыма опросили в качестве свидетеля по делу о мошенничестве

Заместитель начальника УГИБДД по Крыму опрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, он не задержан, сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T13:17

2021-11-23T13:17

2021-11-23T17:44

происшествия

бахчисарай (крым)

угибдд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Заместитель начальника УГИБДД по Крыму опрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, он не задержан, сообщает пресс-служба МВД по республике.Ранее источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости о задержании заместителя начальника крымского УГИБДД Юрия Мажара в Бахчисарае по делу о мошенничестве с использованием служебного положения. Позже другой источник агентства сообщил, что Мажар проходит по уголовному делу о мошенничестве как свидетель, его не задерживали."Информация о задержании заместителя начальника УГИБДД МВД по республике Крым не соответствует действительности. Он был опрошен в качестве свидетеля по уголовному делу", - говорится в сообщении.В пресс-службе подчеркнули, что дело расследуется военным следствием.

https://ria.ru/20211123/krym-1760297062.html

бахчисарай (крым)

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происшествия, бахчисарай (крым), угибдд