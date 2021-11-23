https://ria.ru/20211123/krym-1760328374.html
Замглавы УГИБДД Крыма опросили в качестве свидетеля по делу о мошенничестве
Замглавы УГИБДД Крыма опросили в качестве свидетеля по делу о мошенничестве - РИА Новости, 23.11.2021
Замглавы УГИБДД Крыма опросили в качестве свидетеля по делу о мошенничестве
Заместитель начальника УГИБДД по Крыму опрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, он не задержан, сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T13:17
2021-11-23T13:17
2021-11-23T17:44
происшествия
бахчисарай (крым)
угибдд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Заместитель начальника УГИБДД по Крыму опрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, он не задержан, сообщает пресс-служба МВД по республике.Ранее источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости о задержании заместителя начальника крымского УГИБДД Юрия Мажара в Бахчисарае по делу о мошенничестве с использованием служебного положения. Позже другой источник агентства сообщил, что Мажар проходит по уголовному делу о мошенничестве как свидетель, его не задерживали."Информация о задержании заместителя начальника УГИБДД МВД по республике Крым не соответствует действительности. Он был опрошен в качестве свидетеля по уголовному делу", - говорится в сообщении.В пресс-службе подчеркнули, что дело расследуется военным следствием.
https://ria.ru/20211123/krym-1760297062.html
бахчисарай (крым)
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происшествия, бахчисарай (крым), угибдд
13:17 23.11.2021 (обновлено: 17:44 23.11.2021)
Замглавы УГИБДД Крыма опросили в качестве свидетеля по делу о мошенничестве
Замглавы УГИБДД Крыма Мажара опросили в качестве свидетеля по делу о мошенничестве