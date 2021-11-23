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Мурашко назвал число развернутых коек для больных с COVID-19
Мурашко назвал число развернутых коек для больных с COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021
Мурашко назвал число развернутых коек для больных с COVID-19
В РФ развернуто 273 тысячи коек для пациентов с коронавирусом, 19 тысяч коек за прошедшую неделю вернули для оказания плановой помощи, заявил министр... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:22
2021-11-23T17:22
2021-11-23T17:22
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В РФ развернуто 273 тысячи коек для пациентов с коронавирусом, 19 тысяч коек за прошедшую неделю вернули для оказания плановой помощи, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Развернутые койки, их всего 273 тысячи, за прошедшую неделю мы 19 тысяч коек вернули обратно в общую сеть для оказания плановой помощи пациентам. Это очень важно для того, чтобы сократить сроки ожидания и оказывать медицинскую помощь", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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Мурашко назвал число развернутых коек для больных с COVID-19
Мурашко: в России развернуто 273 тысячи коек для пациентов с COVID-19