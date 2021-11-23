https://ria.ru/20211123/koyki-1760388603.html

Мурашко назвал число развернутых коек для больных с COVID-19

Мурашко назвал число развернутых коек для больных с COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021

Мурашко назвал число развернутых коек для больных с COVID-19

В РФ развернуто 273 тысячи коек для пациентов с коронавирусом, 19 тысяч коек за прошедшую неделю вернули для оказания плановой помощи, заявил министр... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:22

2021-11-23T17:22

2021-11-23T17:22

распространение коронавируса

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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В РФ развернуто 273 тысячи коек для пациентов с коронавирусом, 19 тысяч коек за прошедшую неделю вернули для оказания плановой помощи, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Развернутые койки, их всего 273 тысячи, за прошедшую неделю мы 19 тысяч коек вернули обратно в общую сеть для оказания плановой помощи пациентам. Это очень важно для того, чтобы сократить сроки ожидания и оказывать медицинскую помощь", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211123/vyzdorovlenie-1760266588.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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