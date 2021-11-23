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Распространение коронавируса
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Собянин сравнил ситуацию с COVID-19 в Москве и Евросоюзе
Собянин сравнил ситуацию с COVID-19 в Москве и Евросоюзе - РИА Новости, 23.11.2021
Собянин сравнил ситуацию с COVID-19 в Москве и Евросоюзе
Мэр Москвы Сергей Собянин сопоставил ситуацию с коронавирусом в российской столице и Европе. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:47
2021-11-23T20:14
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
евросоюз
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сопоставил ситуацию с коронавирусом в российской столице и Европе.По его словам, пандемия имеет волновую природу: ситуация то улучшается, то ухудшается."Очень забавно смотреть, как иногда мы, знаете, сами себя обнадеживаем или рассказываем об эффективности наших мер, когда волна снижается. Когда она поднимается, мы посыпаем голову пеплом, говорим: "Ой-ой-ой, как плохо". Сейчас мы видим, в Европе что происходит. Буквально месяц тому назад они нас поучали, как жить, говорили о том, что вот в Москве, в России — ситуация сложная, а у них все замечательно, потому что они такие меры удивительные приняли", — сообщил Собянин в интервью РИА Новости.Он отметил, что сегодня там очень большой подъем заболеваемости. "Все эти оптимистичные реляции закончились, объявляется новый локдаун, новые ограничительные меры, говорят о том, что необходимо соблюдать санитарный режим и так далее", — добавил мэр.По последней информации оперативного штаба по борьбе с инфекцией, с начала пандемии в Москве COVID-19 заболели 1 924 168 человек, умерли 33 542. В Европе за это время, по данным Всемирной организации здравоохранения, выявили 83 710 099 случаев заражения, скончался 1 513 851 человек. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru &gt;&gt;&gt;
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общество, москва, сергей собянин, евросоюз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:47 23.11.2021 (обновлено: 20:14 23.11.2021)
 
Собянин сравнил ситуацию с COVID-19 в Москве и Евросоюзе

Собянин сравнил эпидемиологическую ситуацию в Москве и странах Евросоюза

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИнтервью мэра Москвы Сергея Собянина РИА Новости
Интервью мэра Москвы Сергея Собянина РИА Новости - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сопоставил ситуацию с коронавирусом в российской столице и Европе.
По его словам, пандемия имеет волновую природу: ситуация то улучшается, то ухудшается.
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"Очень забавно смотреть, как иногда мы, знаете, сами себя обнадеживаем или рассказываем об эффективности наших мер, когда волна снижается. Когда она поднимается, мы посыпаем голову пеплом, говорим: "Ой-ой-ой, как плохо". Сейчас мы видим, в Европе что происходит. Буквально месяц тому назад они нас поучали, как жить, говорили о том, что вот в Москве, в России — ситуация сложная, а у них все замечательно, потому что они такие меры удивительные приняли", — сообщил Собянин в интервью РИА Новости.
Он отметил, что сегодня там очень большой подъем заболеваемости. "Все эти оптимистичные реляции закончились, объявляется новый локдаун, новые ограничительные меры, говорят о том, что необходимо соблюдать санитарный режим и так далее", — добавил мэр.
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По последней информации оперативного штаба по борьбе с инфекцией, с начала пандемии в Москве COVID-19 заболели 1 924 168 человек, умерли 33 542. В Европе за это время, по данным Всемирной организации здравоохранения, выявили 83 710 099 случаев заражения, скончался 1 513 851 человек.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>>
 
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