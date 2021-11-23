https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760392410.html

Попова: число жалоб на задержки результатов тестов на коронавирус снизилось

Попова: число жалоб на задержки результатов тестов на коронавирус снизилось - РИА Новости, 23.11.2021

Попова: число жалоб на задержки результатов тестов на коронавирус снизилось

Россияне стали реже жаловаться по горячей линии Роспотребнадзора на задержки с предоставлением результатов тестов на коронавирус, сообщила глава ведомства Анна... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:33

2021-11-23T17:33

2021-11-23T17:33

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россияне стали реже жаловаться по горячей линии Роспотребнадзора на задержки с предоставлением результатов тестов на коронавирус, сообщила глава ведомства Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19."Хочу сказать, что снижается количество обращений граждан на горячую линию Роспотребнадзора именно по своевременности выдачи результатов COVID-тестов", - сказала Попова.

https://ria.ru/20211122/test-sistema-1760243166.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии