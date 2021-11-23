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Попова: число жалоб на задержки результатов тестов на коронавирус снизилось
Попова: число жалоб на задержки результатов тестов на коронавирус снизилось - РИА Новости, 23.11.2021
Попова: число жалоб на задержки результатов тестов на коронавирус снизилось
Россияне стали реже жаловаться по горячей линии Роспотребнадзора на задержки с предоставлением результатов тестов на коронавирус, сообщила глава ведомства Анна... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:33
2021-11-23T17:33
2021-11-23T17:33
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россияне стали реже жаловаться по горячей линии Роспотребнадзора на задержки с предоставлением результатов тестов на коронавирус, сообщила глава ведомства Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19."Хочу сказать, что снижается количество обращений граждан на горячую линию Роспотребнадзора именно по своевременности выдачи результатов COVID-тестов", - сказала Попова.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Попова: число жалоб на задержки результатов тестов на коронавирус снизилось
Попова: снижается число обращений по поводу задержек с результатами тестов на коронавирус