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Мишустин поручил губернаторам лично контролировать борьбу с COVID-19
Мишустин поручил губернаторам лично контролировать борьбу с COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021
Мишустин поручил губернаторам лично контролировать борьбу с COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил губернаторам держать под личным контролем вопросы борьбы с коронавирусом. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:22
2021-11-23T17:22
2021-11-23T17:34
распространение коронавируса
общество
михаил мишустин
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил губернаторам держать под личным контролем вопросы борьбы с коронавирусом."Прошу и дальше всех глав регионов держать борьбу с распространением коронавируса под личным контролем. Сейчас главное – вовремя выявлять заболевание, оказывать пациентам качественную помощь, а для этого нужно формировать запасы медикаментов, чтобы они всегда были в наличии", - сказал премьер на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:22 23.11.2021 (обновлено: 17:34 23.11.2021)
Мишустин поручил губернаторам лично контролировать борьбу с COVID-19
Премьер Мишустин поручил губернаторам лично проконтролировать борьбу с коронавирусом