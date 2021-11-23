https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760388622.html

Мишустин поручил губернаторам лично контролировать борьбу с COVID-19

Мишустин поручил губернаторам лично контролировать борьбу с COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021

Мишустин поручил губернаторам лично контролировать борьбу с COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил губернаторам держать под личным контролем вопросы борьбы с коронавирусом. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:22

2021-11-23T17:22

2021-11-23T17:34

распространение коронавируса

общество

михаил мишустин

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил губернаторам держать под личным контролем вопросы борьбы с коронавирусом."Прошу и дальше всех глав регионов держать борьбу с распространением коронавируса под личным контролем. Сейчас главное – вовремя выявлять заболевание, оказывать пациентам качественную помощь, а для этого нужно формировать запасы медикаментов, чтобы они всегда были в наличии", - сказал премьер на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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