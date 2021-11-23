https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760387354.html
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 18 регионах
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 18 регионах - РИА Новости, 23.11.2021
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 18 регионах
Достаточно высокие цифры по заболеваемости коронавирусом сохраняются в РФ, в 18 регионах идет рост инфицированных, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:19
2021-11-23T17:19
2021-11-23T17:19
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760288800_0:213:2883:1835_1920x0_80_0_0_dc33ecaec98d94d15b6ec4d179c61315.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Достаточно высокие цифры по заболеваемости коронавирусом сохраняются в РФ, в 18 регионах идет рост инфицированных, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Рост заболеваемости сохраняется пока в 18 субъектах РФ", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.По ее словам, по России сохраняется высокий уровень заболеваемости."Вместе с тем благодаря принимаемым и принятым уже мерам увеличилось почти в 3,6 раза число регионов, где отмечается снижение заболеваемости. И пока стабилизация уровней отмечена в 34 субъектах РФ", - отметила Попова.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760288800_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_27295a2c6962de5a5a4106f8d9c824e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 18 регионах
Глава Роспотребнадзора Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 18 регионах