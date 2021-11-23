https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760387354.html

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 18 регионах

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 18 регионах - РИА Новости, 23.11.2021

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 18 регионах

Достаточно высокие цифры по заболеваемости коронавирусом сохраняются в РФ, в 18 регионах идет рост инфицированных, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:19

2021-11-23T17:19

2021-11-23T17:19

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Достаточно высокие цифры по заболеваемости коронавирусом сохраняются в РФ, в 18 регионах идет рост инфицированных, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Рост заболеваемости сохраняется пока в 18 субъектах РФ", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.По ее словам, по России сохраняется высокий уровень заболеваемости."Вместе с тем благодаря принимаемым и принятым уже мерам увеличилось почти в 3,6 раза число регионов, где отмечается снижение заболеваемости. И пока стабилизация уровней отмечена в 34 субъектах РФ", - отметила Попова.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии