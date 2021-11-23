https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760352577.html

В Бельгии раскрыли сеть медиков, выдававших фальшивые COVID-сертификаты

В Бельгии раскрыли сеть медиков, выдававших фальшивые COVID-сертификаты - РИА Новости, 23.11.2021

В Бельгии раскрыли сеть медиков, выдававших фальшивые COVID-сертификаты

Власти Бельгии проводят расследование в отношении ряда врачей-терапевтов, которые могли подделывать и продавать коронавирусные сертификаты с недействительной... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T15:12

2021-11-23T15:12

2021-11-23T15:12

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БРЮССЕЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Власти Бельгии проводят расследование в отношении ряда врачей-терапевтов, которые могли подделывать и продавать коронавирусные сертификаты с недействительной информацией о прививках, сообщает телеканал RTBF.В настоящее время подтверждено участие в подделке сертификатов, по меньше мере, одного терапевта, - он успел "выдать" документы о вакцинации 2018 пациентам.По словам министра здравоохранения бельгийского региона Валлония Кристи Морреаль, медик имел доступ в систему выдачи сертификатов, поскольку участвовал в вакцинации. При этом, он не делал прививок, а продавал сертификаты тем, кто не собирался вакцинироваться, но хотел получить сертификат, чтобы иметь возможность посещать кафе, рестораны и другие места, где требуется наличие документа.Проводится расследование в отношении других врачей, которые также могли участвовать в выдаче недействительных сертификатов.Министр сообщила, что выданные фальшивые сертификаты уже ликвидированы, их владельцам направлено предложение пройти настоящую вакцинацию.При этом власти напоминают, что тем, кто выдает и покупает недействительные документы, может грозить и более серьезная ответственность, вплоть до уголовной.В настоящее время Бельгия переживает четвертую волну COVID-19. Число заражений в сутки составляет более 10 тысяч. В среднем каждую последнюю неделю прирост заболеваний оценивается в 20%. В больницы ежедневно с COVID-19 попадают чуть более 200 человек. Всего в стационарах находятся порядка 2,5 тысячи пациентов с коронавирусом, в отделениях интенсивной терапии - более 500. Смертность на сегодня составляет примерно 23 человека в сутки (рост на 9% по сравнению с прошлой неделей). В королевстве полностью привиты против коронавируса порядка 87% взрослого населения. В ближайшее время должна стартовать кампания по введению всем жителям усиливающей бустерной дозы вакцины. На фоне роста заболеваний в Бельгии заговорили о необходимости обсудить возможное введение обязательной вакцинации.В настоящее время в Бельгии для посещения кафе, ресторанов, спортклубов, развлекательных центров требуется предоставить коронавирусный сертификат ЕС о прививке, отрицательном ПЦР-тесте или перенесенном коронавирусе.

https://ria.ru/20211101/kovid-pasport-1757225399.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210715/sertifikat-1741329912.html

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в мире, общество, бельгия, здоровье - общество, коронавирус covid-19