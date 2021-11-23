https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760323340.html

В Кремле назвали общую для всех стран проблему во время пандемии

В Кремле назвали общую для всех стран проблему во время пандемии - РИА Новости, 23.11.2021

В Кремле назвали общую для всех стран проблему во время пандемии

Все государства в мире сталкиваются с одной и той же проблемой - недостаточным уровнем вакцинации населения от коронавируса, для того, чтобы поднять его,... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T12:59

2021-11-23T12:59

2021-11-23T12:59

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

дмитрий песков

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757426711_0:207:2905:1841_1920x0_80_0_0_25592a7b9586d11555ba1ee17b99443a.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Все государства в мире сталкиваются с одной и той же проблемой - недостаточным уровнем вакцинации населения от коронавируса, для того, чтобы поднять его, прикладываются неимоверные усилия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все мы, все государства мира, сталкиваемся с одними и теми же проблемами - это недостаточный уровень вакцинации и ревакцинации. И все страны прикладывают неимоверные усилия для того, чтобы убедить граждан поднять этот уровень", - сказал Песков журналистам во вторник.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вакцинация, дмитрий песков, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19