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В Кремле назвали общую для всех стран проблему во время пандемии
В Кремле назвали общую для всех стран проблему во время пандемии - РИА Новости, 23.11.2021
В Кремле назвали общую для всех стран проблему во время пандемии
Все государства в мире сталкиваются с одной и той же проблемой - недостаточным уровнем вакцинации населения от коронавируса, для того, чтобы поднять его,... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T12:59
2021-11-23T12:59
2021-11-23T12:59
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вакцинация
дмитрий песков
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Все государства в мире сталкиваются с одной и той же проблемой - недостаточным уровнем вакцинации населения от коронавируса, для того, чтобы поднять его, прикладываются неимоверные усилия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все мы, все государства мира, сталкиваемся с одними и теми же проблемами - это недостаточный уровень вакцинации и ревакцинации. И все страны прикладывают неимоверные усилия для того, чтобы убедить граждан поднять этот уровень", - сказал Песков журналистам во вторник.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, вакцинация, дмитрий песков, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
В Кремле назвали общую для всех стран проблему во время пандемии
Песков назвал недостаточный уровень вакцинации проблемой, общей для всех стран в пандемию