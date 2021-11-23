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В Вологодской области вернулись к плановой работе два ковидных стационара
В Вологодской области вернулись к плановой работе два ковидных стационара - РИА Новости, 23.11.2021
В Вологодской области вернулись к плановой работе два ковидных стационара
В Вологодской области возобновляют профильную работу два стационара, ранее зарезервированные для пациентов с COVID-19, сообщил губернатор области Олег... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T12:18
2021-11-23T12:18
2021-11-23T12:18
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олег кувшинников
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здоровье - общество
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ВОЛОГДА, 23 ноя – РИА Новости. В Вологодской области возобновляют профильную работу два стационара, ранее зарезервированные для пациентов с COVID-19, сообщил губернатор области Олег КувшинниковОн уточнил, что сейчас в моногоспиталях находятся 1503 человека, количество свободного коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом превышает 26%. Это позволяет вернуть к плановой работе по сто коек в Шекснинской и Сокольской районных больницах."Поручаю возобновить профильную деятельность стационаров Сокольского и Шексниского ЦРБ, которые были ранее подготовлены как резервные инфекционные койки на случай внештатного развития ситуации со стремительным ростом заболевших коронавирусной инфекцией. Такая потребность отпала – в связи с этим, мы возвращаем для оказания плановой медицинской помощи двести ранее зарезервированных коек", – отметил Олег Кувшинников.При этом он отметил, что уровень заболеваемости в регионе не снижается, по-прежнему ежесуточно регистрируется более 400 случаев коронавирусной инфекции, коэффициент распространения превышает единицу.
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РИА Новости
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общество, олег кувшинников, вологодская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Вологодской области вернулись к плановой работе два ковидных стационара
В Вологодской области вернулись к плановой работе два ковидных стационара
ВОЛОГДА, 23 ноя – РИА Новости.
В Вологодской области
возобновляют профильную работу два стационара, ранее зарезервированные для пациентов с COVID-19, сообщил губернатор области Олег Кувшинников
Он уточнил, что сейчас в моногоспиталях находятся 1503 человека, количество свободного коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом превышает 26%. Это позволяет вернуть к плановой работе по сто коек в Шекснинской и Сокольской районных больницах.
"Поручаю возобновить профильную деятельность стационаров Сокольского и Шексниского ЦРБ, которые были ранее подготовлены как резервные инфекционные койки на случай внештатного развития ситуации со стремительным ростом заболевших коронавирусной инфекцией. Такая потребность отпала – в связи с этим, мы возвращаем для оказания плановой медицинской помощи двести ранее зарезервированных коек", – отметил Олег Кувшинников.
При этом он отметил, что уровень заболеваемости в регионе не снижается, по-прежнему ежесуточно регистрируется более 400 случаев коронавирусной инфекции, коэффициент распространения превышает единицу.