Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760313032.html
В Вологодской области вернулись к плановой работе два ковидных стационара
В Вологодской области вернулись к плановой работе два ковидных стационара - РИА Новости, 23.11.2021
В Вологодской области вернулись к плановой работе два ковидных стационара
В Вологодской области возобновляют профильную работу два стационара, ранее зарезервированные для пациентов с COVID-19, сообщил губернатор области Олег... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T12:18
2021-11-23T12:18
вологодская область
общество
олег кувшинников
вологодская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757578047_0:232:3228:2048_1920x0_80_0_0_d1aaaebbc19a47bf5f8b236bf0de3157.jpg
ВОЛОГДА, 23 ноя – РИА Новости. В Вологодской области возобновляют профильную работу два стационара, ранее зарезервированные для пациентов с COVID-19, сообщил губернатор области Олег КувшинниковОн уточнил, что сейчас в моногоспиталях находятся 1503 человека, количество свободного коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом превышает 26%. Это позволяет вернуть к плановой работе по сто коек в Шекснинской и Сокольской районных больницах."Поручаю возобновить профильную деятельность стационаров Сокольского и Шексниского ЦРБ, которые были ранее подготовлены как резервные инфекционные койки на случай внештатного развития ситуации со стремительным ростом заболевших коронавирусной инфекцией. Такая потребность отпала – в связи с этим, мы возвращаем для оказания плановой медицинской помощи двести ранее зарезервированных коек", – отметил Олег Кувшинников.При этом он отметил, что уровень заболеваемости в регионе не снижается, по-прежнему ежесуточно регистрируется более 400 случаев коронавирусной инфекции, коэффициент распространения превышает единицу.
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757578047_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_2b5854fb56444ca8c5d9c11e33f94d70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, олег кувшинников, вологодская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:18 23.11.2021
 
В Вологодской области вернулись к плановой работе два ковидных стационара

В Вологодской области вернулись к плановой работе два ковидных стационара

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМедик у палаты ковидного отделения Тарской районной больницы в Омской области
Медик у палаты ковидного отделения Тарской районной больницы в Омской области - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 23 ноя – РИА Новости. В Вологодской области возобновляют профильную работу два стационара, ранее зарезервированные для пациентов с COVID-19, сообщил губернатор области Олег Кувшинников
Он уточнил, что сейчас в моногоспиталях находятся 1503 человека, количество свободного коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом превышает 26%. Это позволяет вернуть к плановой работе по сто коек в Шекснинской и Сокольской районных больницах.
"Поручаю возобновить профильную деятельность стационаров Сокольского и Шексниского ЦРБ, которые были ранее подготовлены как резервные инфекционные койки на случай внештатного развития ситуации со стремительным ростом заболевших коронавирусной инфекцией. Такая потребность отпала – в связи с этим, мы возвращаем для оказания плановой медицинской помощи двести ранее зарезервированных коек", – отметил Олег Кувшинников.
При этом он отметил, что уровень заболеваемости в регионе не снижается, по-прежнему ежесуточно регистрируется более 400 случаев коронавирусной инфекции, коэффициент распространения превышает единицу.
 
Вологодская областьОбществоОлег КувшинниковВологодская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Россиянам посоветовали самый полезный молочный продукт
03:22Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
03:15Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали самый полезный молочный продуктРубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мираАвтоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора