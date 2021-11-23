11:42 23.11.2021 (обновлено: 12:38 23.11.2021)
В России выявили минимальное число новых случаев коронавируса с 19 октября
В России выявили минимальное число новых случаев коронавируса с 19 октября — 33 996
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи реаниматологи возле аппарата ИВЛ в "красной зоне" больницы города Рассказово
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В России впервые за месяц зарегистрировали менее 34 тысяч новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 33 996 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2024 (шесть процентов) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Последний раз подобный уровень отмечался 19 октября — 33 740 инфицированных, максимума показатель достиг 6 ноября — 41 335. Накануне выявили 35 681 случай, темп прироста продолжает снижаться — с 0,38 до 0,36 процента.
Умерли 1243 человека (вчера было 1241). Здесь рекорд держался два дня подряд — 19 и 20 ноября фиксировали по 1254 смерти.
Выписался после лечения 36 051 пациент.
Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве — 2749 (днем ранее было 2786), Подмосковье — 1871, Самарской области — 1529, Санкт-Петербурге — 1060, Крыму — 775, Нижегородской области и Краснодарском крае — по 759, Воронежской области — 744, Свердловской — 741, Красноярском крае — 705.
Минимальный показатель отмечен на Чукотке — десять случаев, в Ненецком автономном округе их 14, а в Калмыкии — 27.
За время пандемии в России заразились коронавирусом 9 400 835 человек, из них 266 579 скончались, 8 089 694 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 255 миллионов инфицированных, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.