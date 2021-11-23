https://ria.ru/20211123/kazan-1760351107.html
В Казани во вторник не пустили в транспорт 413 человек без QR-кодов
В Казани во вторник не пустили в транспорт 413 человек без QR-кодов - РИА Новости, 23.11.2021
В Казани во вторник не пустили в транспорт 413 человек без QR-кодов
Проверяющие за утро вторника выявили и не допустили в электротранспорт Казани 413 граждан без QR-кодов, сообщает предприятие "Метроэлектротранс". РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T15:05
2021-11-23T15:05
2021-11-23T15:05
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КАЗАНЬ, 23 ноя – РИА Новости. Проверяющие за утро вторника выявили и не допустили в электротранспорт Казани 413 граждан без QR-кодов, сообщает предприятие "Метроэлектротранс".В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков."За утро 23 ноября в электротранспорте Казани были выявлены 413 граждан без QR-кодов. По сравнению с понедельником сегодняшнее утро прошло в штатном режиме, задержек транспорта не наблюдалось", - говорится в сообщении.По информации предприятия, на наземном транспорте без QR-кодов были 313 пассажиров, трех из них, устроивших скандал, передали полиции. В метрополитене были выявлены 56 человек без QR-кодов, еще у шестерых они были недействительные, со справками о вакцине первым компонентом пытался пройти 31 человек, семь пассажиров утверждали, что у них есть две прививки, но еще нет QR-кода.По подсчетам предприятия, пассажиропоток снизился на 25%, но это не отразилось на выпуске подвижного состава, все трамваи и троллейбусы ходят по штатному расписанию.
https://ria.ru/20211123/kazan-1760282384.html
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общество, казань, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Казани во вторник не пустили в транспорт 413 человек без QR-кодов
Проверяющие во вторник не пустили в электротранспорт Казани 413 человек без QR-кодов
КАЗАНЬ, 23 ноя – РИА Новости.
Проверяющие за утро вторника выявили и не допустили в электротранспорт Казани
413 граждан без QR-кодов, сообщает предприятие "Метроэлектротранс".
В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков.
"За утро 23 ноября в электротранспорте Казани были выявлены 413 граждан без QR-кодов. По сравнению с понедельником сегодняшнее утро прошло в штатном режиме, задержек транспорта не наблюдалось", - говорится в сообщении.
По информации предприятия, на наземном транспорте без QR-кодов были 313 пассажиров, трех из них, устроивших скандал, передали полиции. В метрополитене были выявлены 56 человек без QR-кодов, еще у шестерых они были недействительные, со справками о вакцине первым компонентом пытался пройти 31 человек, семь пассажиров утверждали, что у них есть две прививки, но еще нет QR-кода.
По подсчетам предприятия, пассажиропоток снизился на 25%, но это не отразилось на выпуске подвижного состава, все трамваи и троллейбусы ходят по штатному расписанию.