https://ria.ru/20211123/kamchatka-1760269847.html

На Камчатке совершил аварийную посадку самолет Як-40

На Камчатке совершил аварийную посадку самолет Як-40 - РИА Новости, 23.11.2021

На Камчатке совершил аварийную посадку самолет Як-40

В селе Тиличики на Камчатке совершил аварийную посадку самолет Як-40, у которого отказал двигатель, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T04:31

2021-11-23T04:31

2021-11-23T08:48

происшествия

камчатский край

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

як-40

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя — РИА Новости. В селе Тиличики на Камчатке совершил аварийную посадку самолет Як-40, у которого отказал двигатель, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.На борту находились 13 пассажиров, при посадке ни они, ни груз, ни сам самолет не пострадали. "Все пассажиры сегодня другим рейсом отправятся в Петропавловск-Камчатский", — заявил министр транспорта и дорожного строительства края Владимир Каюмов.Камчатское межрегиональное управление воздушного транспорта Росавиации и Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК проводят проверки.У Камчатского авиационного предприятия три самолета Як-40. Они проходили капитальный ремонт в Минске в 2013, 2015 и 2017 годах.

https://ria.ru/20211113/sheremetevo-1758942156.html

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, камчатский край, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), як-40