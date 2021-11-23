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На Камчатке совершил аварийную посадку самолет Як-40
На Камчатке совершил аварийную посадку самолет Як-40 - РИА Новости, 23.11.2021
На Камчатке совершил аварийную посадку самолет Як-40
В селе Тиличики на Камчатке совершил аварийную посадку самолет Як-40, у которого отказал двигатель, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T04:31
2021-11-23T08:48
происшествия
камчатский край
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
як-40
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя — РИА Новости. В селе Тиличики на Камчатке совершил аварийную посадку самолет Як-40, у которого отказал двигатель, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.На борту находились 13 пассажиров, при посадке ни они, ни груз, ни сам самолет не пострадали. "Все пассажиры сегодня другим рейсом отправятся в Петропавловск-Камчатский", — заявил министр транспорта и дорожного строительства края Владимир Каюмов.Камчатское межрегиональное управление воздушного транспорта Росавиации и Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК проводят проверки.У Камчатского авиационного предприятия три самолета Як-40. Они проходили капитальный ремонт в Минске в 2013, 2015 и 2017 годах.
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происшествия, камчатский край, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), як-40
04:31 23.11.2021 (обновлено: 08:48 23.11.2021)
 
На Камчатке совершил аварийную посадку самолет Як-40

На Камчатке самолет Як-40 совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя

© Фото : предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Камчатскому краюСело Тиличики
Село Тиличики - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя — РИА Новости. В селе Тиличики на Камчатке совершил аварийную посадку самолет Як-40, у которого отказал двигатель, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

"Самолет Як-40 Камчатского авиационного предприятия выполнял рейс из аэропорта Тиличики в Петропавловск-Камчатский. Из-за остановки одного из двигателей командир экипажа принял решение вернуться в село", — говорится в релизе.

На борту находились 13 пассажиров, при посадке ни они, ни груз, ни сам самолет не пострадали.
"Все пассажиры сегодня другим рейсом отправятся в Петропавловск-Камчатский", — заявил министр транспорта и дорожного строительства края Владимир Каюмов.
Камчатское межрегиональное управление воздушного транспорта Росавиации и Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК проводят проверки.
У Камчатского авиационного предприятия три самолета Як-40. Они проходили капитальный ремонт в Минске в 2013, 2015 и 2017 годах.
Самолеты авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
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ПроисшествияКамчатский крайФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Як-40
 
 
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