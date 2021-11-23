https://ria.ru/20211123/kaluga-1760418022.html

Калужская область входит в первую десятку по производству тепличных овощей

Калужская область входит в первую десятку по производству тепличных овощей - РИА Новости, 23.11.2021

Калужская область входит в первую десятку по производству тепличных овощей

Калужская область входит в первую десятку российских регионов-лидеров по производству тепличных овощей, заявил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T19:51

2021-11-23T19:51

2021-11-23T19:51

калужская область

экономика

калужская область

владислав шапша

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КАЛУГА, 23 ноя – РИА Новости. Калужская область входит в первую десятку российских регионов-лидеров по производству тепличных овощей, заявил губернатор Владислав Шапша."Наш регион за последние пять лет в шесть раз увеличил производство тепличных овощей и сейчас входит в топ-10 регионов-лидеров по этому направлению", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Владислава Шапшу.По данным министерства сельского хозяйства Калужской области, в 2021 году в регионе уже произведено более 65 тысяч тонн тепличных овощей. В регионе действуют два тепличных комплекса: "Агро-Инвест" в Людиновском районе и Обнинский тепличный комбинат."Предприятие "Агро-Инвест" - один их крупнейших комплексов в стране по круглогодичному выращиванию овощей. Здесь на площади 107 гектаров теплиц выращивают томаты, огурцы, зелень", - говорится в сообщении.По словам губернатора, гордость "Агро-Инвеста" – экологическая чистота продукции. "Ее наглядно демонстрируют… шмели. В людиновских теплицах они используются для опыления растений. А эти насекомые опыляют только те растения, которые выращены без химической обработки. Природное опыление дает прирост урожая на 20-50%, а сами плоды становятся вкуснее и сочнее", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20211122/shkoly-1760147580.html

https://ria.ru/20211119/organika-1759837450.html

калужская область

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экономика, калужская область, владислав шапша