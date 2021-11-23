https://ria.ru/20211123/indiya-1760361545.html

В Индии намерены выпустить пять миллионов баррелей нефти из резерва

В Индии намерены выпустить пять миллионов баррелей нефти из резерва - РИА Новости, 23.11.2021

В Индии намерены выпустить пять миллионов баррелей нефти из резерва

Министерство нефти и природного газа Индии подтвердило планы выпустить 5 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва в координации с рядом стран для... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T15:50

2021-11-23T15:50

2021-11-23T15:50

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 ноя – РИА Новости. Министерство нефти и природного газа Индии подтвердило планы выпустить 5 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва в координации с рядом стран для снижения цен."Индия согласилась высвободить 5 миллионов баррелей сырой нефти из своих стратегических нефтяных запасов. Этот выпуск будет происходить параллельно и после консультаций с другими крупными потребителями энергии в мире, включая США, Китайскую Народную Республику, Японию и Республику Корея", - говорится в сообщении министерства.Министерство отметило, что Индия твердо убеждена в том, что ценообразование на жидкие углеводороды должно быть разумным, ответственным и определяться рыночными силами."Индия неоднократно выражала озабоченность по поводу того, что поставки нефти искусственно корректируются ниже уровня спроса со стороны нефтедобывающих стран, что ведет к росту цен и сопутствующим негативным последствиям", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20211123/neft-1760354269.html

https://ria.ru/20211123/opek-1760267745.html

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экономика, сша, индия, япония, цены на нефть