Священники отреагировали на слова Кехмана об иконах в МХАТ им. Горького
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Московского Художественного академического театра имени М. Горького
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Выносить на публичное обсуждение чужую веру, как это сделал гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман, недостойно и неэтично, считают известные священники РПЦ, опрошенные РИА Новости.
Ранее гендиректор МХАТа Кехман, занявший этот пост в конце октября, рассказал телеканалу "Москва 24", что обнаружил в кабинете бывшего худрука театра Эдуарда Боякова лампады и очень этому удивился. По его словам, также в театре якобы была молельная комната с иконами.
Вчера, 14:28Кехман нашел во МХАТе молельную комнату
"Для церковного человека совершенно нормально иметь иконы в комнате, кабинете... Меня немного поражают слова Владимира Абрамовича (Кехмана) – это как-то недостойно. Бояков никого не клянет, не обвиняет, не изрыгает проклятия, хотя уход из театра для него, конечно, драма. Этот человек (Кехман) пришел в чужой коллектив, в чужие помещения, и, честно говоря, мне даже его как-то жалко. Это накладывает отпечаток – начинать свою жизнь в театре с подобного рода недостойных словес неинтеллигентно, у нас в традиции так не поступают", - сказал РИА Новости настоятель домового храма мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский,
Настоятель Никольского храма в Павшинской пойме иерей Павел Островский выразил сожаление, что неэтичное обсуждение в публичном пространстве вопросов чужой веры, личной жизни стало в последнее время нормой.
"Совершенно нормально для верующего человека иметь на рабочем месте молитвенный уголок или комнату, если помещение позволяет. Если речь идет о здании МХАТ имени Горького, то такая возможность была. Сам факт, что мы узнаем об этом только сейчас, значит, что она была тайная, никто это не видел, и конечно, совершенно неприлично выносить это в публичное пространство. То, что это стало некоей нормой, это совсем печально", - сказал Островский.
Владимир Кехман был назначен генеральным директором МХАТ 27 октября. 1 ноября стало известно об уходе из театра художественного руководителя Эдуарда Боякова, с которым в мае 2021 года Минкультуры продлило контракт на пять лет. Должность президента театра занимает народная артистка СССР Татьяна Доронина.