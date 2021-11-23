https://ria.ru/20211123/ikony-1760399395.html

Священники отреагировали на слова Кехмана об иконах в МХАТ им. Горького

Священники отреагировали на слова Кехмана об иконах в МХАТ им. Горького - РИА Новости, 23.11.2021

Священники отреагировали на слова Кехмана об иконах в МХАТ им. Горького

Выносить на публичное обсуждение чужую веру, как это сделал гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман, недостойно и неэтично, считают известные священники РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:59

2021-11-23T17:59

2021-11-23T17:59

религия

ссср

эдуард бояков

татьяна доронина

владимир кехман

павшинская пойма

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Выносить на публичное обсуждение чужую веру, как это сделал гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман, недостойно и неэтично, считают известные священники РПЦ, опрошенные РИА Новости.Ранее гендиректор МХАТа Кехман, занявший этот пост в конце октября, рассказал телеканалу "Москва 24", что обнаружил в кабинете бывшего худрука театра Эдуарда Боякова лампады и очень этому удивился. По его словам, также в театре якобы была молельная комната с иконами."Для церковного человека совершенно нормально иметь иконы в комнате, кабинете... Меня немного поражают слова Владимира Абрамовича (Кехмана) – это как-то недостойно. Бояков никого не клянет, не обвиняет, не изрыгает проклятия, хотя уход из театра для него, конечно, драма. Этот человек (Кехман) пришел в чужой коллектив, в чужие помещения, и, честно говоря, мне даже его как-то жалко. Это накладывает отпечаток – начинать свою жизнь в театре с подобного рода недостойных словес неинтеллигентно, у нас в традиции так не поступают", - сказал РИА Новости настоятель домового храма мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский,Настоятель Никольского храма в Павшинской пойме иерей Павел Островский выразил сожаление, что неэтичное обсуждение в публичном пространстве вопросов чужой веры, личной жизни стало в последнее время нормой."Совершенно нормально для верующего человека иметь на рабочем месте молитвенный уголок или комнату, если помещение позволяет. Если речь идет о здании МХАТ имени Горького, то такая возможность была. Сам факт, что мы узнаем об этом только сейчас, значит, что она была тайная, никто это не видел, и конечно, совершенно неприлично выносить это в публичное пространство. То, что это стало некоей нормой, это совсем печально", - сказал Островский.Владимир Кехман был назначен генеральным директором МХАТ 27 октября. 1 ноября стало известно об уходе из театра художественного руководителя Эдуарда Боякова, с которым в мае 2021 года Минкультуры продлило контракт на пять лет. Должность президента театра занимает народная артистка СССР Татьяна Доронина.

https://radiosputnik.ria.ru/20211123/kekhman-1760342854.html

https://ria.ru/20211108/kekhman-1758028327.html

ссср

павшинская пойма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ссср, эдуард бояков, татьяна доронина, владимир кехман, павшинская пойма