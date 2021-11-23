https://ria.ru/20211123/gutseriev-1760409659.html

Лавров вручил Гуцериеву почетную грамоту правительства России

Лавров вручил Гуцериеву почетную грамоту правительства России - РИА Новости, 23.11.2021

Лавров вручил Гуцериеву почетную грамоту правительства России

Глава МИД РФ Сергей Лавров вручил российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву почетную грамоту правительства Российской Федерации, а также знак МИД РФ за... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T18:59

2021-11-23T18:59

2021-11-23T18:59

экономика

общество

правительство рф

михаил гуцериев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров вручил российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву почетную грамоту правительства Российской Федерации, а также знак МИД РФ за содействие в организации возвращения россиян из-за рубежа в период пандемии.Церемония награждения прошла в Доме приемов МИД России, где во вторник проходил форум "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством", организованный Российским союзом промышленников и предпринимателей.Министр также вручил награды председателю Совета директоров Трубной Металлургической Компании (ТМК) Дмитрию Пумпянскому, председателю совета директоров АО "Международный аэропорт "Шереметьево" Александру Пономаренко, исполнительному вице-президенту РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей) Дмитрию Кузьмину, замгендиректору АО "Международный аэропорт "Шереметьево" по коммерческой деятельности Федору Сытину, президенту РСПП Александру Шохину, основателю группы компаний "Ренова" Виктору Вексельбергу, гендиректору ПАО "ФосАгро" Андрею Гурьеву, вице-президенту "Лукойл" Леониду Федуну.

https://ria.ru/20211123/worldskills-1760376318.html

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экономика, общество, правительство рф, михаил гуцериев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия