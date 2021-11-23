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Лавров вручил Гуцериеву почетную грамоту правительства России
Лавров вручил Гуцериеву почетную грамоту правительства России - РИА Новости, 23.11.2021
Лавров вручил Гуцериеву почетную грамоту правительства России
Глава МИД РФ Сергей Лавров вручил российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву почетную грамоту правительства Российской Федерации, а также знак МИД РФ за... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T18:59
2021-11-23T18:59
экономика
общество
правительство рф
михаил гуцериев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров вручил российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву почетную грамоту правительства Российской Федерации, а также знак МИД РФ за содействие в организации возвращения россиян из-за рубежа в период пандемии.Церемония награждения прошла в Доме приемов МИД России, где во вторник проходил форум "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством", организованный Российским союзом промышленников и предпринимателей.Министр также вручил награды председателю Совета директоров Трубной Металлургической Компании (ТМК) Дмитрию Пумпянскому, председателю совета директоров АО "Международный аэропорт "Шереметьево" Александру Пономаренко, исполнительному вице-президенту РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей) Дмитрию Кузьмину, замгендиректору АО "Международный аэропорт "Шереметьево" по коммерческой деятельности Федору Сытину, президенту РСПП Александру Шохину, основателю группы компаний "Ренова" Виктору Вексельбергу, гендиректору ПАО "ФосАгро" Андрею Гурьеву, вице-президенту "Лукойл" Леониду Федуну.
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экономика, общество, правительство рф, михаил гуцериев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
18:59 23.11.2021
 
Лавров вручил Гуцериеву почетную грамоту правительства России

Лавров вручил Гуцериеву почетную грамоту правительства России и знак МИД за сотрудничество

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров вручил награду МИД РФ "За вклад в международное сотрудничество" предпринимателю Михаилу Гуцериеву
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вручил награду МИД РФ За вклад в международное сотрудничество предпринимателю Михаилу Гуцериеву - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров вручил российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву почетную грамоту правительства Российской Федерации, а также знак МИД РФ за содействие в организации возвращения россиян из-за рубежа в период пандемии.
Церемония награждения прошла в Доме приемов МИД России, где во вторник проходил форум "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством", организованный Российским союзом промышленников и предпринимателей.
Министр также вручил награды председателю Совета директоров Трубной Металлургической Компании (ТМК) Дмитрию Пумпянскому, председателю совета директоров АО "Международный аэропорт "Шереметьево" Александру Пономаренко, исполнительному вице-президенту РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей) Дмитрию Кузьмину, замгендиректору АО "Международный аэропорт "Шереметьево" по коммерческой деятельности Федору Сытину, президенту РСПП Александру Шохину, основателю группы компаний "Ренова" Виктору Вексельбергу, гендиректору ПАО "ФосАгро" Андрею Гурьеву, вице-президенту "Лукойл" Леониду Федуну.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
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ЭкономикаОбществоПравительство РФМихаил ГуцериевМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссия
 
 
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