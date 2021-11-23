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Союзное государство
https://ria.ru/20211123/granitsy-1760339077.html
Россия и Белоруссия продолжат адекватно реагировать на провокации у границ
Россия и Белоруссия продолжат адекватно реагировать на провокации у границ - РИА Новости, 23.11.2021
Россия и Белоруссия продолжат адекватно реагировать на провокации у границ
Россия совместно с Белоруссией продолжит адекватно реагировать на провокации, в том числе и военные, возле границ Союзного государства, и попытки вбить клин в... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:11
2021-11-23T14:11
союзное государство
в мире
николай патрушев
белоруссия
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия совместно с Белоруссией продолжит адекватно реагировать на провокации, в том числе и военные, возле границ Союзного государства, и попытки вбить клин в особые союзнические отношения между обеими странами заранее обречены на провал, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Совместно с Минском мы продолжим адекватно реагировать на провокации, в том числе и военные, возле границ Союзного государства", - сказал в интервью газете "Аргументы и факты" Патрушев, отвечая на вопрос, продолжит ли РФ поддерживать Белоруссию "в рамках миграционного кризиса"."Белоруссия – наш ближайший союзник и стратегический партнер. Подписанный 4 ноября президентами России и Белоруссии пакет новых интеграционных документов еще раз демонстрирует особые союзнические отношения между нашими странами. Попытки вбить в них клин заранее обречены на провал", - подчеркнул он.
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в мире, николай патрушев, белоруссия, россия
14:11 23.11.2021
 
Россия и Белоруссия продолжат адекватно реагировать на провокации у границ

Патрушев: Россия и Белоруссия продолжат адекватно реагировать на провокации у своих границ

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудник Мозырского пограничного отряда во время проверки транспорта на въезде в пограничную зону вдоль белорусско-украинской границы
Сотрудник Мозырского пограничного отряда во время проверки транспорта на въезде в пограничную зону вдоль белорусско-украинской границы - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия совместно с Белоруссией продолжит адекватно реагировать на провокации, в том числе и военные, возле границ Союзного государства, и попытки вбить клин в особые союзнические отношения между обеими странами заранее обречены на провал, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Совместно с Минском мы продолжим адекватно реагировать на провокации, в том числе и военные, возле границ Союзного государства", - сказал в интервью газете "Аргументы и факты" Патрушев, отвечая на вопрос, продолжит ли РФ поддерживать Белоруссию "в рамках миграционного кризиса".
"Белоруссия – наш ближайший союзник и стратегический партнер. Подписанный 4 ноября президентами России и Белоруссии пакет новых интеграционных документов еще раз демонстрирует особые союзнические отношения между нашими странами. Попытки вбить в них клин заранее обречены на провал", - подчеркнул он.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
21 ноября, 13:55
В Кремле призвали НАТО прекратить провокации у российских границ
 
Союзное государствоВ миреНиколай ПатрушевБелоруссияРоссия
 
 
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