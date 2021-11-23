"Газпром" обеспечил более половины европейского импорта газа
"Газпром" за девять месяцев обеспечил более половины европейского импорта газа
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Газпром" с января по сентябрь обеспечил более половины от общего объема импорта газа в Европу, сообщила компания в Telegram-канале.
"По итогам 9 месяцев доля "Газпрома" в общем импорте Европой трубопроводного и сжиженного природного газа превысила 53%", – говорится в сообщении.
Европейские страны, уточняет компания, увеличили импорт на 18 миллиардов кубометров (7,5%) по сравнению с тем же периодом 2020 года на фоне роста спроса и снижения собственной добычи природного газа.
Импорт трубопроводного газа вырос на 31 миллиард кубометров (20,4%), "Газпром" обеспечил почти половину этого объема – 48%, а импорт сжиженного природного газа, напротив, сократился – на 13 миллиардов кубометров (14,5%).
Компания добавляет, что, по предварительным оценкам, потребление газа в мире в этом году вырастет на 150 миллиардов и составит 4,2 триллиона кубометра. Наибольший рост спроса на газ наблюдается в России, Китае и европейских странах. Более трети прироста потребления газа в мире будет покрыто за счёт увеличения объемов добычи газа "Газпрома", уточняет компания. На фоне высокого спроса она нарастила добычу газа и за десять с половиной месяцев 2021 года увеличила ее на 58,8 миллиарда кубометров (15,2%) по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
"Несмотря на изменение ценовой конъюнктуры, – рост цен на газ в Азии и Европе, – а также новые инициативы по декарбонизации экономики, ведущие исследовательские организации по-прежнему прогнозируют значительный рост мирового потребления газа в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – также сообщает "Газпром".