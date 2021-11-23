https://ria.ru/20211123/gazprom-1760419494.html

"Газпром" обеспечил более половины европейского импорта газа

"Газпром" обеспечил более половины европейского импорта газа - РИА Новости, 23.11.2021

"Газпром" обеспечил более половины европейского импорта газа

"Газпром" с января по сентябрь обеспечил более половины от общего объема импорта газа в Европу, сообщила компания в Telegram-канале. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T19:58

2021-11-23T19:58

2021-11-23T19:58

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Газпром" с января по сентябрь обеспечил более половины от общего объема импорта газа в Европу, сообщила компания в Telegram-канале."По итогам 9 месяцев доля "Газпрома" в общем импорте Европой трубопроводного и сжиженного природного газа превысила 53%", – говорится в сообщении.Европейские страны, уточняет компания, увеличили импорт на 18 миллиардов кубометров (7,5%) по сравнению с тем же периодом 2020 года на фоне роста спроса и снижения собственной добычи природного газа.Импорт трубопроводного газа вырос на 31 миллиард кубометров (20,4%), "Газпром" обеспечил почти половину этого объема – 48%, а импорт сжиженного природного газа, напротив, сократился – на 13 миллиардов кубометров (14,5%).Компания добавляет, что, по предварительным оценкам, потребление газа в мире в этом году вырастет на 150 миллиардов и составит 4,2 триллиона кубометра. Наибольший рост спроса на газ наблюдается в России, Китае и европейских странах. Более трети прироста потребления газа в мире будет покрыто за счёт увеличения объемов добычи газа "Газпрома", уточняет компания. На фоне высокого спроса она нарастила добычу газа и за десять с половиной месяцев 2021 года увеличила ее на 58,8 миллиарда кубометров (15,2%) по сравнению с аналогичным показателем прошлого года."Несмотря на изменение ценовой конъюнктуры, – рост цен на газ в Азии и Европе, – а также новые инициативы по декарбонизации экономики, ведущие исследовательские организации по-прежнему прогнозируют значительный рост мирового потребления газа в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – также сообщает "Газпром".

https://ria.ru/20211122/kontrakt-1760237830.html

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экономика, европа, газпром, цены на нефть, россия